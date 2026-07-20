CJP Protest Delhi LIVE Updates: कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च जारी है। पुलिस ने ज्यादातर जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी है। संसद तक जाने वाले नियोजित मार्च में शामिल लोगों की संख्या 12000 से ज्यादा हो गई। जब प्रदर्शनकारियों ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस और आरएएफ के जवानों ने लाठीचार्च किया। इसी बीच, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, “सुबह के 11:52 बज रहे हैं। आशुतोष रांका और मैं, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। सरकार ने सुबह बातचीत के लिए संपर्क किया था। हमारी मांगें स्पष्ट हैं। युवा भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। हम जीतेंगे।” इसी बीच, अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है।

अभिजीत दीपके ने खत्म किया अनशन

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोमवार को जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के कहने पर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा वांगचुक को ले जाए जाने के बाद दिपके ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। मंच से इस फैसले की घोषणा करते हुए गीतांजलि आंग्मो ने बताया कि वांगचुक ने दिपके से हड़ताल खत्म करने और आंदोलन को जारी रखने के लिए अपनी ऊर्जा बचाने का आग्रह किया था। इसके बाद दीपके ने जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया। वांगचुक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।

सोनम वांगचुक की अनशन खत्म करने की शर्तें

सफदरजंग अस्पताल से लिखे एक नोट में सोनम वांगचुक ने तीन शर्तें बताईं जिनके तहत वह अपना अनशन खत्म कर देंगे। वांगचुक ने लिखा, “प्रिय दोस्तों और समर्थकों, आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं अपना अनशन कब खत्म करूंगा। जैसा कि मैंने पहले समर्थकों को बताया था, मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा, अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों जैसे पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले या सीजेपी की लीडरशिप संसद तक पहुंचे, जहां माननीय सांसद और अलग-अलग पार्टियों के नेता हमें भरोसा दिलाएं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएंगे।” उन्होंने कहा कि अगर उनकी सेहत इसकी इजाजत नहीं देती है, तो सांसद अस्पताल आकर ये भरोसा दिला सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संसद तक प्रस्तावित इस प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने संसद परिसर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध और जाम की आशंका जताई है। राजधानी में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

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