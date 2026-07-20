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CJP Protest Delhi LIVE Updates: कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च जारी है। पुलिस ने ज्यादातर जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी है। संसद तक जाने वाले नियोजित मार्च में शामिल लोगों की संख्या 12000 से ज्यादा हो गई। जब प्रदर्शनकारियों ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस और आरएएफ के जवानों ने लाठीचार्च किया। इसी बीच, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, “सुबह के 11:52 बज रहे हैं। आशुतोष रांका और मैं, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। सरकार ने सुबह बातचीत के लिए संपर्क किया था। हमारी मांगें स्पष्ट हैं। युवा भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। हम जीतेंगे।” इसी बीच, अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है।

अभिजीत दीपके ने खत्म किया अनशन

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोमवार को जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के कहने पर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा वांगचुक को ले जाए जाने के बाद दिपके ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। मंच से इस फैसले की घोषणा करते हुए गीतांजलि आंग्मो ने बताया कि वांगचुक ने दिपके से हड़ताल खत्म करने और आंदोलन को जारी रखने के लिए अपनी ऊर्जा बचाने का आग्रह किया था। इसके बाद दीपके ने जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया। वांगचुक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।

सोनम वांगचुक की अनशन खत्म करने की शर्तें

सफदरजंग अस्पताल से लिखे एक नोट में सोनम वांगचुक ने तीन शर्तें बताईं जिनके तहत वह अपना अनशन खत्म कर देंगे। वांगचुक ने लिखा, “प्रिय दोस्तों और समर्थकों, आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं अपना अनशन कब खत्म करूंगा। जैसा कि मैंने पहले समर्थकों को बताया था, मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा, अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों जैसे पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले या सीजेपी की लीडरशिप संसद तक पहुंचे, जहां माननीय सांसद और अलग-अलग पार्टियों के नेता हमें भरोसा दिलाएं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएंगे।” उन्होंने कहा कि अगर उनकी सेहत इसकी इजाजत नहीं देती है, तो सांसद अस्पताल आकर ये भरोसा दिला सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संसद तक प्रस्तावित इस प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने संसद परिसर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध और जाम की आशंका जताई है। राजधानी में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

Live Updates

कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...

13:47 (IST) 20 Jul 2026

कई प्रदर्शनकारी जमीन पर गिर पड़े

संसद मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश में बैरिकेड पार करते समय प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। इस दौरान भगदड़ जैसी अस्थायी स्थिति बन गई। कई प्रदर्शनकारी जमीन पर गिर पड़े।

13:42 (IST) 20 Jul 2026

धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह से मुलाकात की

धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह से मुलाकात की; CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस और लाठीचार्ज के बीच संसद के गेट बंद कर दिए गए।

13:42 (IST) 20 Jul 2026

लाठीचार्ज की क्या वजह है- शशि थरूर

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जब शांतिपूर्ण विरोध हो रहा हो, तो लाठीचार्ज की क्या वजह है? लाठीचार्ज अहिंसा का काम नहीं है। यह हिंसा का काम है। मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आता। इसी तरह संसद में भी, सब जानते हैं कि ये पूरे देश में अहम मुद्दे हैं। इन पर चर्चा करना सही होगा। संसद वह जगह है जहां हम लोगों की आवाज और उनकी चिंताएँ रख सकते हैं। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं, तो हम सब जानते हैं कि सरकार के पास बहुमत है। जैसा कि पुरानी कहावत है, विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए क्योंकि सरकार अपनी मर्जी चलाएगी। उनके पास बहुमत है। लेकिन कम से कम संसद को एक ऐसा मंच तो बनने दें जहां इन चिंताओं को सुना जा सके, उन पर खुलकर बात हो सके और अलग-अलग लोग अपने क्षेत्र के लोगों की राय रख सकें। फिर सरकार असहमत हो सकती है।

13:32 (IST) 20 Jul 2026

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर आया मायावती का बयान

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि आज से जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, सदन से लेकर सड़कों व दिल्ली के जन्तर-मन्तर तक कई मुद्दों को लेकर ज़बरदस्त टकराव की स्थिति है, जिसे देश के विकट राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हालात के मद्देनज़र बेहतर सूझबूझ से टाला जाना चाहिये।

https://twitter.com/Mayawati/status/2079046678049661225

13:26 (IST) 20 Jul 2026

केंद्रीय मंत्री नड्डा से मिलने जा रहे रांका और सौरव दास

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से बताया गया है कि आशुतोष रांका और सौरव दास केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से मिलने जा रहे हैं। सीजेपी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए उससे संपर्क किया था।

https://twitter.com/CJP_for_India/status/2079100720889139439

13:20 (IST) 20 Jul 2026

संसद में सुरक्षा बढ़ाई गई

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए वीडियो

https://twitter.com/PTI_News/status/2079110630595019036

13:19 (IST) 20 Jul 2026

शास्त्री भवन के पास आंसू गैस का इस्तेमाल

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए शास्त्री भवन के पास आंसू गैस का इस्तेमाल किया है।

https://twitter.com/PTI_News/status/2079108115975586166

13:09 (IST) 20 Jul 2026

ये सरकार नहीं, अहंकार है- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा - ये सरकार नहीं अहंकार है, जो लोग श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो। जब करोड़ों लोग इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, एक श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार और क्या हो सकता है इस सरकार का....

13:03 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए- आशुतोष रांका

आशुतोष रांका ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए।

13:00 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: करीब 50 साल बाद देश में युवाओं के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ- योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव ने कहा कि करीब 50 साल बाद देश में युवाओं के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि शिक्षा और रोज़गार का सवाल फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लौट आया है। अब राजनीति को युवाओं के सवालों का जवाब देना ही होगा।

12:56 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: अभिजीत दीपके ने स्थगित किया मार्च

कॉकरोच जनता ने सोमवार को अपने प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल के सरकार से बातचीत के लिए जाने के बाद अपना मार्च अस्थायी रूप से रोक दिया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने घोषणा की कि बातचीत जारी रहने तक मार्च स्थगित रहेगा।

12:42 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: मोदी सरकार बच्चों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही- खड़गे

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लाखों बच्चे अखबार लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। मोदी सरकार बच्चों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

12:37 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

पुलिस ने संसद स्ट्रीट के पास प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

https://twitter.com/PTI_News/status/2079093784823095528

12:34 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: मुझे दुख है कि लाठियां चलाई गईं- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक में शामिल सभी लोग बीजेपी के सदस्य हैं, किसी भी दोषी को पकड़ा नहीं गया है। सरकार नौकरियां भी नहीं देती क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। मुझे दुख है कि आज भी लाठियां चलाई गईं।

12:31 (IST) 20 Jul 2026
CJP Protest Delhi LIVE Updates: छात्रों की आवाज सुनी जाए- डिंपल यादव

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कहती हैं, "हम चाहते हैं कि छात्रों की आवाज सुनी जाए, क्योंकि स्थिति अब असहनीय हो गई है। पूरे देश में, चाहे किसानों की बात हो, पर्यावरण की या युवाओं की, हर कोई परेशान है, फिर भी यह सरकार किसी की बात सुनने या किसी की शिकायत का समाधान करने को तैयार नहीं है। छात्र केवल निष्पक्ष परीक्षाएं चाहते हैं; लेकिन यह सरकार न तो निष्पक्ष परीक्षाओं का समर्थन करती है और न ही निष्पक्ष चुनावों का।"

https://twitter.com/ANI/status/2079091244127715422

12:27 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: सरकार ने हमसे संपर्क किया- सौरव दास

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सुबह के 11:52 बज रहे हैं। आशुतोष रांका और मैं, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। सरकार ने सुबह बातचीत के लिए संपर्क किया था। हमारी मांगें स्पष्ट हैं। युवा भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। हम जीतेंगे।

12:21 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: पुलिस लाठीचार्ज की सुप्रिया सुले ने की निंदा

एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करता हूं। लोकतंत्र में, प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है। इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने वालों की बात सुनने के बजाय, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बल प्रयोग की रिपोर्ट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। छात्र और उनके अभिभावक काफी समय से शांतिपूर्वक अपनी मांगें उठा रहे हैं। उनकी आवाज़ें सार्थक बातचीत के ज़रिए सुनी जानी चाहिए, न कि ज़ोर-ज़ोर से दी जानी चाहिए।

12:20 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: क्या सरकार जानबूझकर चर्चाओं में देरी करने की कोशिश कर रही है- आशुतोष रांका

आशुतोष रांका ने कहा कि हमें सरकार की बातचीत करने की इच्छा के बारे में सूचित किया गया था। आज सुबह इस पर चर्चा शुरू हुई थी। लेकिन पिछले 5 घंटों में इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। क्या सरकार जानबूझकर चर्चाओं में देरी करने की कोशिश कर रही है?

12:19 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: सोनम वांगचुक ने लिखी चिट्ठी

सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सोनम वांगचुक आप सभी से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं! उन्होंने अस्पताल को एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि उनकी सेहत अच्छी है और अस्पताल का दावा है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। तो फिर ये पाबंदियां क्यों।

12:09 (IST) 20 Jul 2026

जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है- प्रदर्शनकारियों ने लगाए नारे

प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश करते हुए केरल हाउस के पास पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। जब सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें प्रदर्शन वाली जगह से आगे बढ़ने से रोकने के लिए दखल दिया, तो प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, "जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है।"

12:03 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: डिंपल यादव ने पदयात्रा निकाली

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, पार्टी के अन्य सांसदों के साथ संसद से जंतर-मंतर तक पदयात्रा पर निकलीं। उन्होंने कहा, "देश भर में स्थिति ऐसी है कि युवा अपनी चिंताओं को व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने या संवाद करने से इनकार कर रही है। छात्रों ने बार-बार यह बात कही है और सोनम वांगचुक ने भी सरकार से संवाद शुरू करने का आग्रह किया है। हालांकि, सरकार इतनी कठोर और संवेदनहीन है कि वह किसी और के विचारों पर ध्यान नहीं देती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं और हम जंतर-मंतर तक पदयात्रा करने जा रहे हैं। मेरा मानना ​​है कि पूरी प्रक्रिया भ्रष्ट है और इसका खामियाजा देश के युवाओं और छात्रों को भुगतना पड़ रहा है और वे अत्यधिक मानसिक तनाव झेल रहे हैं।"

11:54 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: कई प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड

आज विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ ही संसद स्ट्रीट पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हो गए। कई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और पटेल चौक क्षेत्र की ओर बढ़ गए, जहां वे फिलहाल बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखते हुए अधिकारियों ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए हैं।

11:38 (IST) 20 Jul 2026
CJP Protest Delhi LIVE Updates: अभिजीत दीपके ने खत्म की भूख हड़ताल

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोमवार को जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के कहने पर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा वांगचुक को ले जाए जाने के बाद दीपके ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। मंच से इस फैसले की घोषणा करते हुए गीतांजलि आंग्मो ने बताया कि वांगचुक ने दिपके से हड़ताल खत्म करने और आंदोलन को जारी रखने के लिए अपनी ऊर्जा बचाने का आग्रह किया था। इसके बाद दीपके ने जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया। वांगचुक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।

11:28 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: नोएडा-दिल्ली रूट पर लगा जाम

पुलिस की जांच की वजह से नोएडा-दिल्ली मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है।

11:20 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे इंकलाब जिंदाबाद के नारे

CJP ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के अंदर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे।

11:05 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: दिल्ली हाई कोर्ट गीतांजलि अंग्मो की याचिका पर करेगा सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर अपील पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इस अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा उन्हें सफदरजंग अस्पताल से उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने से इनकार करने को चुनौती दी गई है।

10:58 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया

PTI के अनुसार, सोमवार को पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास जंतर-मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों के एक समूह को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।

10:54 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: हम सरकार से बातचीत कर रहे- सौरभ दास

कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास को डीसी ऑफिस ले जाया जा रहा है। उनका कहना है, "हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं।"

10:52 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: प्रदर्शनकारियों का एक समूह संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहा

प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह अभी टॉल्स्टॉय मार्ग और संसद मार्ग के चौराहे पर है और संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहा है। वहां भारी पुलिस बैरिकेडिंग की गई है। कुछ बैरिकेड गिराए जा रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ झड़पें भी हो रही हैं।

10:45 (IST) 20 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE Updates: हम शांति और प्यार से जीतेंगे- सौरव दास

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि आप जहां भी हों, कृपया शांत रहें! कई मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण पुलिस आप में से कुछ लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। अगर आपको कुछ जगहों पर रोका भी जाए, तो भी शांत रहें और शांति बनाए रखें। हम शांति और प्यार से ही जीतेंगे! जय हिंद!