Jantar Mantar CJP Protest News LIVE Updates: नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार के बीच शनिवार दोपहर 3:30 बजे तीसरे दौर की बैठक होगी। इसमें सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना रुख बताएगी।

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, “कल की बैठक में मुआवजे और कानूनी मामलों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। सैद्धांतिक समझौता हो गया है। हमें उम्मीद है कि आज भी हमें वापसी समझौता मिल जाएगा। लेकिन हमारी मुख्य मांग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल, कल मुख्यधारा के मीडिया में हमने देखा कि सूत्रों का कहना था कि प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हमें बता दें, फिर इस तरह की बैठक का कोई मतलब नहीं है। हम अपनी भविष्य की रणनीति पर काम करेंगे। अगर सरकार इसी तरह चलती रही, तो हमें कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।”

दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर शुक्रवार देर रात को जानकारी दी कि शनिवार को भी 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

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