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Jantar Mantar CJP Protest News LIVE Updates: नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार के बीच शनिवार दोपहर 3:30 बजे तीसरे दौर की बैठक होगी। इसमें सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना रुख बताएगी।

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, “कल की बैठक में मुआवजे और कानूनी मामलों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। सैद्धांतिक समझौता हो गया है। हमें उम्मीद है कि आज भी हमें वापसी समझौता मिल जाएगा। लेकिन हमारी मुख्य मांग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल, कल मुख्यधारा के मीडिया में हमने देखा कि सूत्रों का कहना था कि प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हमें बता दें, फिर इस तरह की बैठक का कोई मतलब नहीं है। हम अपनी भविष्य की रणनीति पर काम करेंगे। अगर सरकार इसी तरह चलती रही, तो हमें कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।”

दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर शुक्रवार देर रात को जानकारी दी कि शनिवार को भी 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

Live Updates

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...

09:56 (IST) 25 Jul 2026

130 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं- दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, 130 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं। विरोध प्रदर्शन में लगभग 65 छात्र घायल हुए हैं। जंतर-मंतर और उसके आसपास औसतन लगभग 10,000 लोग मौजूद रहते हैं और वहां 3,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं।

09:43 (IST) 25 Jul 2026

मुझे टाइफाइड हो गया है- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि मुझे टाइफाइड हो गया है, लेकिन यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते!

09:33 (IST) 25 Jul 2026

आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता संवाद है- अनीश गावंडे

एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे ने सीजेपी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर कहा, "आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता संवाद है। नई दिल्ली की सड़कों पर अभी भी हजारों लोग मौजूद हैं। कल, 100 से अधिक शहरों में तिलचट्टा जनता पार्टी के समर्थन में और अभिजीत दिपके के समर्थन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार को यह समझना होगा कि यह मामला अब किसी एक पार्टी की मांग तक सीमित नहीं है। यह अब पूरे देश के युवाओं की मांग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार सही फैसला लेगी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने को कहेंगे क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम सड़कों पर ऐसी स्थिति देख रहे हैं जिसे इस सप्ताहांत के बाद जारी नहीं रहने देना चाहिए।"

09:23 (IST) 25 Jul 2026

बस एक चीज़ बंद नहीं कर पाए, मोदी जी - पेपर लीक- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि मेट्रो बंद करो। रास्ते बंद करो। दुकानें बंद करो। Internet बंद करो। खाना बंद करो। अपना हक़ मांग रहे छात्रों के ख़िलाफ़ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए। बस एक चीज़ बंद नहीं कर पाए, मोदी जी - पेपर लीक।

09:22 (IST) 25 Jul 2026

भारत के युवाओं को भी पीएम पर पूरा भरोसा है- शहजाद पूनावाला

पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जनरेशन जेड और युवाओं में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता सबसे अधिक है। भारत के युवाओं को भी उन पर पूरा भरोसा है। यही कारण है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े सभी मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने भी छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया और उनसे चर्चा की। पूरी उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। सरकार ने छात्रों की मांगों पर ध्यान दिया है और एक और बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें छात्रों द्वारा प्रस्तुत मांगों पर चर्चा की जाएगी और सरकार उनका जवाब देगी।"

09:15 (IST) 25 Jul 2026

सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया- सायोनी घोष

बागी TMC सांसद सायनी घोष ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। मैं उनकी आभारी हूँ और मुझे उम्मीद है कि अब जब सरकार, छात्रों और CJP के बीच बातचीत शुरू हो गई है, तो इसका कोई अच्छा और रचनात्मक नतीजा निकलेगा।

09:02 (IST) 25 Jul 2026

प्रधानमंत्री मुंह छुपाने के मोड में सामने आए- रोहिणी आचार्य

रोहिणी आचार्य ने कहा कि रात के बारह बजे देश के युवाओं को प्रधानमंत्री के द्वारा सम्बोधित किया जाना मुंह छुपाने जैसा है। NEET परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के बाद जब लाखों युवा अपनी रातों की नींद हराम करके देश भर में सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे हों , उस वक्त अगर खुद को देश का प्रधान सेवक बताने वाले अचानक 'रात के बारह बजे' वीडियो कॉल पर पधारें, तो नजारा वाकई में हास्यास्पद बन जाता है। जैसे नोटबंदी रात के 8 बजे हुई थी, ठीक वैसे ही नीट के छात्रों के भविष्य पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री को रात के 12 बजे से बेहतर 'शुभ मुहूर्त' नहीं मिला ? जब लगभग पूरा देश सो रहा था , देश के लाखों युवा एवं छात्र अपने भविष्य की चिंता में करवटें बदल रहे थे , तभी प्रधानमंत्री मुंह छुपाने के मोड में सामने आए और अपने प्रवचन की घुट्टी पिला कर चले गए l काश प्रधानमंत्री जी अपने प्रवचन में यह भी कह ही जाते कि "हम इसे 'पेपर लीक' नहीं कहेंगे। यह तो मेरे पारदर्शी गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है , जिसमें परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र छात्रों के पास पहुँच जाता है और यही मेरा असली 'ई-गवर्नेंस' है!"

08:58 (IST) 25 Jul 2026

हमें नहीं पता कि कांग्रेस क्या सोच रही है- आशुतोष रांका

सोनम वांगचुक के बारे में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की अन्ना पार्ट टू और सरकार के साथ निजी डील वाली टिप्पणियों पर वे कहते हैं, "हमें नहीं पता कि कांग्रेस क्या सोच रही है। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने बातचीत भी की है ताकि कोई कानूनी मामला न बने और उन्हें मुआवज़ा मिले। सोनम जी पर सवाल उठाना सही नहीं है।"

08:50 (IST) 25 Jul 2026

एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी दिल्ली का जीना हराम कर दिया- अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर मंतर को बेरिकेड लगाकर बड़ी जेल बना दिया जैमर लगा दिए 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए CP की दुकानें बंद कर दी। "एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी दिल्ली का जीना हराम कर दिया"

08:44 (IST) 25 Jul 2026

सोनम वांगचुक के वीडियो संदेश पर क्या बोले आशुतोष रांका

सोनम वांगचुक के वीडियो संदेश पर आशुतोष रांका ने कहा, "इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जिसने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की और अपनी जान जोखिम में डाली, जिसने देश के भविष्य के लिए इतना कुछ किया, उसे दक्षिणपंथी (राइट विंग) लोग ट्रोल कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता।"

08:43 (IST) 25 Jul 2026

धानमंत्री हमेशा युवा पीढ़ी को सबसे अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे- बीजेपी विधायक

बीजेपी विधायक दिगंत कलिता ने कहा, "प्रधानमंत्री ने अपने बयान में साफ कर दिया था कि युवाओं के लिए एक अच्छा फैसला लिया गया है। पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट में तेज़ी से सुनवाई और सजा अब जो भी इंतजाम किया जाएगा, वह सबसे बेहतरीन पॉलिसी जितना ही कानूनी होगा। प्रधानमंत्री हमेशा युवा पीढ़ी को सबसे अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे।"

08:37 (IST) 25 Jul 2026

जंतर-मंतर पर आंदोलनरत छात्र-छात्राओं की आवाज़ को सरकार गंभीरता से सुननी चाहिए- तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव ने छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि जंतर-मंतर पर आंदोलनरत छात्र-छात्राओं की आवाज़ को सरकार गंभीरता से सुननी चाहिए। यदि छात्र-छात्राएं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ उनसे संवाद कर समाधान निकालना चाहिए। मेरा मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से चिपके रहने के बजाय युवाओं के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझे लगता है कि वे कुर्सी छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं, जबकि देश के छात्र-छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

08:34 (IST) 25 Jul 2026

सोनम वांगचुक ने केंद्र के साथ 'डील' करने के आरोपों को खारिज कर दिया

सोनम वांगचुक ने केंद्र के साथ 'डील' करने के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना 26 दिन का अनशन लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही खत्म किया। उन्हें डर था कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर जल्द ही कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को रोकना चाहते थे।

08:27 (IST) 25 Jul 2026

अगर सरकार इसी रवैये पर कायम रहती है, तो हमें भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे- आशुतोष रांका

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "कल की बैठक में हमें मुआवजे और कानूनी मामलों के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हमें सैद्धांतिक समझौता मिल गया है और हमें उम्मीद है कि आज लिखित समझौता भी मिल जाएगा। हालांकि, हमारी मुख्य मांग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। दरअसल, हमने कल मुख्यधारा के मीडिया में सूत्रों के हवाले से देखा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अगर वे इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, तो इन बैठकों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में हम आगे जो भी रणनीति तय करेंगे, उस पर अमल करेंगे। अगर सरकार पूरे देश द्वारा केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बावजूद अड़ी रहती है और कहती है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, तो इसे स्पष्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर सरकार इसी रवैये पर कायम रहती है, तो हमें भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।"

08:25 (IST) 25 Jul 2026

जंतर-मंतर को बैरिकैड्स लगाकर जेल बना दिया- दीपके

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा- जंतर-मंतर को बैरिकैड्स लगाकर जेल बना दिया। मुझे नहीं पता कि PM को धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या टैलेंट दिखता है कि उन्हें बचाने के लिए पूरी दिल्ली का जीना हराम कर दे।