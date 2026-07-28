दिल्ली में हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र आंदोलन के दौरान खाना बांटने में जुनैद सबसे आगे रहे थे। अब जुनैद मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया, प्रताड़ित किया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए दबावपूर्ण कार्रवाई की।

याचिका के अनुसार, 24 जुलाई की आधी रात जुनैद मलिक रेबीज का एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाकर आरएमएल अस्पताल से लौट रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उन्हें रास्ते से उठा लिया। पुलिस ने करीब पांच से छह घंटे तक उन्हें एक पुलिस वाहन में बैठाकर रखा। इस दौरान उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया और डराने-धमकाने की कोशिश की गई।

याचिका में मलिक के आरोप

मलिक का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने उनका मोबाइल फोन जबरन छीन लिया और उन्हें फोन अनलॉक करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद अधिकारियों ने उनका फोन खंगाला और उनसे पूछा कि उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है और भोजन वितरण के लिए पैसा कहां से आ रहा है।

जुनैद मलिक की तरफ से दायर याचिका में दावा किया गया है कि करीब पांच से छह घंटे तक वाहन में घुमाने के बाद पुलिस ने उन्हें देहरादून रोड पर एक सुनसान स्थान पर छोड़ दिया। वहां से उन्होंने टैक्सी लेकर दिल्ली वापसी की। मलिक ने यह भी आरोप लगाया है कि गाजियाबाद पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में लिया और उनके घर पर छापेमारी की। याचिका के मुताबिक पुलिस उनकी शादीशुदा बहन के मेरठ स्थित घर भी पहुंची जहां कथित तौर पर उनके ससुर और देवर को भी अपने साथ ले गई।

बाद में परिवार के सभी सदस्यों को छोड़ दिया गया। मलिक का आरोप है कि छापेमारी के दौरान उनके घर का सामान भी क्षतिग्रस्त किया गया। याचिका में कहा गया है कि पुलिस की यह पूरी कार्रवाई बिना किसी लिखित दस्तावेज, नोटिस या कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए की गई।

सुप्रीम कोर्ट से दायर अपनी अर्जी में मलिक ने मांग की है कि पुलिस को उनके परिवार के खिलाफ किसी भी प्रकार की आगे की दबावपूर्ण कार्रवाई से रोका जाए और अगर कोई जांच की जाती है तो वह पूरी तरह कानून के अनुसार और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए की जाए।

यह आवेदन राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा द्वारा दायर उस मूल रिट याचिका में दाखिल किया गया है जिसमें CJP छात्र आंदोलन के दौरान कथित पुलिस हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यह अर्जी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड नेहा राठी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।

CJP की सेलिब्रेशन पार्टी में क्या-क्या था खाने में?

नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का करीब 36 दिन तक चला प्रदर्शन खत्म हो गया। पार्टी के टॉप लीडर्स ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने के बाद आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी। प्रधान के इस्तीफे को अपनी जीत के रूप में लेने वाली CJP ने प्रदर्शन खत्म होने के बाद इसका जश्न मनाया और एक फाइव स्टार होटल में पार्टी रखी गई, जिसमें सौरभ दास समेत अन्य लोगों को डांस करते देखा गया था। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन उठाया था और तभी से यह चर्चा चल रही थी कि क्या इस पार्टी में शराब भी परोसी गई थी?