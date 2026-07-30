कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को दावा किया कि 20 जुलाई को ”संसद चलो” मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही दिया होगा। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

अभिजीत दीपके बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे थे। उन्होंने कहा, ”न्यायपालिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि किस तरह शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे दलों को तोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। देश की बड़ी संस्थाओं का दायित्व था कि वे लोकतंत्र को बनाये रखें, न कि किसी एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित होने दें। उन्होंने ऐसा होने दिया। इसे रोकने के लिए न केवल विपक्ष, बल्कि आम लोगों को भी एकजुट होना होगा।”

दीपके ने किया अमित शाह के इस्तीफे की मांग का समर्थन

दीपके ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाई गई अमित शाह के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया। अभिजीत ने कहा, ”अमित शाह को निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। एक और बात कही जा रही है कि CJP को बाहर से फंडिंग मिल रही है या यह आंदोलन बाहर से संचालित किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह अमित शाह जैसे व्यक्ति की विफलता को दर्शाता है। अगर सीजेपी बाहर से संचालित हो रही है तो वह किस तरह के ‘चाणक्य’ हैं? 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करने का आदेश अमित शाह ने ही दिया होगा, किसी और ने नहीं।”

पुलिस बल को भाजपा के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए- अभिजीत दीपके

सीजेपी के संस्थापक ने कहा कि देश में पुलिस बल को भाजपा के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए बल्कि संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ”अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें (पुलिस बल को) ‘खाकी चड्डी’ पहनकर भाजपा मुख्यालय के सामने खड़ा हो जाना चाहिए और कहना चाहिए, ‘मैं भी चौकीदार।’ उन्होंने कहा, ”अगर पुलिस को आंदोलनकारियों द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने का डर है तो इसका मतलब है कि उनके मन में कुछ गलत चल रहा है। दिल्ली आंदोलन के दौरान चौबीसों घंटे मेरे चेहरे पर कैमरे लगे हुए थे लेकिन मुझे डर नहीं था। इस देश की पुलिस को संविधान का पालन करना चाहिए। वे किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं बल्कि देश के लिए हैं।”

सीजेपी संस्थापक ने लगाए दिल्ली पुलिस पर आरोप

दीपके ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आंदोलन स्थल (जंतर-मंतर) के पास पत्थरों से भरे ट्रक खड़े किए और बाद में झूठा दावा किया कि ये निर्माण स्थल का मलबा था। उन्होंने कहा, ”दिल्ली पुलिस 19 जुलाई और 20 जुलाई की सुबह लगभग 5:30 बजे पत्थरों से भरे ट्रक लाई थी। मैंने इसे खुद देखा है। एक क्षतिग्रस्त वैन भी लाकर वहां खड़ी की गई थी। मैंने इस बारे में पुलिस से सवाल किया था और इसे लेकर ‘एक्स’ पर एक पोस्ट भी किया था।”

अभिजीत ने आरोप लगाया, ”यह पुलिस की उस साजिश का हिस्सा था जिसके तहत यह दिखाने की कोशिश की गई कि आंदोलन कर रहे छात्रों ने पथराव किया था। मैंने इस मामले को लेकर इलाके के डीसीपी से भी मुलाकात की थी और मुझे बताया गया कि वह ट्रक निर्माण स्थल से निकले मलबे को लेकर जा रहा था। यह सब भाजपा के ‘गुंडों’ और दिल्ली पुलिस की किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है।”

दिल्ली सरकार ने एक आदेश के जरिए स्पष्ट किया है कि वो सीजेपी प्रदर्शकारियों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी। आदेश में कहा गया है कि जिन्हें गिरफ्तार या डिटेन किया गया है, उन्हें जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि क्रिमिनल बैक ग्राउंड वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- पीटीआई-भाषा)