कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू करेगी। CEC के खिलाफ CJP के विरोध का कारण इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जिसमें चुनाव आयोग के अंदर मतभेद का पता चला। हालांकि मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला जानबूझकर किया गया है।

गुरुवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दीपके ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने पूछा, “2024 के लोकसभा चुनाव में, BJP ने 48 सीटों में से सिर्फ 9 सीटें जीतीं। छह महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में स्थिति पूरी तरह बदल गई। यह बदलाव कैसे हुआ? इसी संदर्भ में हमने मुंबई से आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली की गद्दी की भी रक्षा महाराष्ट्र करता है।”

लोकसभा चुनाव में क्या थे नतीजे?

बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ़ 9 सीटें जीती थीं। वहीं साथी शिवसेना ने 7 और NCP ने 1 सीट जीती थी। ऐसे में महायुति की सीटें 48 में से 17 हो गईं। वहीं महा विकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 13, शिवसेना (UBT) ने 9, और NCP ने 8 सीटें जीती थी।

छह महीने बाद राज्य विधानसभा चुनाव में BJP 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना ने 57 और NCP ने 41 के साथ, महायुति के हिस्से में राज्य विधानसभा की 288 में से 230 सीटें आईं।

राहुल गांधी से क्या है संबंध?

राज्य विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाते हुए हमला बोला था। उन्होंने चुनावों में कथित कुप्रबंधन की ओर इशारा करने के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ निर्वाचन क्षेत्रों का उदाहरण दिया था।

गांधी जयंती पर विरोध प्रदर्शन क्यों?

पुलिस ने ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में आंदोलन करने की इजाजत देने से मना कर दिया। इससे बेफिक्र अभिजीत दीपके ने कहा, “हम सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम सभी महात्मा गांधी को याद करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्या अंग्रेजों ने उन्हें कभी आंदोलन करने की इजाज़त दी थी?”

वरिष्ठ पत्रकार और शांति कार्यकर्ता जतिन देसाई के अनुसार, “मुंबई का एक ऐतिहासिक अतीत है और महात्मा गांधी के साथ इसका गहरा संबंध है। यहीं मुंबई (बॉम्बे) में महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था।” गुरुवार को CJP ने यह भी घोषणा की कि उनका विरोध प्रदर्शन कोलकाता, गोवा, बेंगलुरु और रांची सहित अन्य बड़े शहरों में भी होगा।

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महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आरोप लगाया है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। राणे ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा कि अभिजीत दीपके के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई पोस्ट में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के नीचे कॉकरोच दिखाए गए हैं। राणे ने पूछा कि क्या वे (कॉकरोच जनता पार्टी) आंदोलन के नाम पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करना चाहते हैं?