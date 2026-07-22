कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा व्यवस्था के कारण दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने बुधवार को 16 मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इसके चलते जनपथ स्टेशन पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गयी। जंतर-मंतर से कुछ ही दूरी पर स्टेशन बंद होने के कारण लोगों ने वहीं खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया और डिलीवरी एजेंटों से आधी सड़क भर गयी।

पास ही में, स्विगी के 38 वर्षीय वीरेंद्र और ज़ोमैटो एजेंट 30 वर्षीय कुलदीप अपने डिलीवरी बॉक्स से खाना खा रहे थे। वीरेंद्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हैदराबाद के एक ग्राहक ने मुझसे कहा कि बेटा तुम भी इसी ऑर्डर से अपना लंच खा लो और अपना ख्याल रखना।” उन्होंने लक्ष्मी नगर और करकड़डूमा से साइट पर अपना पांचवां ऑर्डर डिलीवर किया था।

दूसरे देशों से भी कस्टमर ऑर्डर भेज रहे

वीरेंद्र ने आगे कहा, “हम पिछले तीन दिनों से प्रदर्शन स्थल पर ही ये काम कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे दूर-दराज देशों से भी कस्टमर ऑर्डर भेज रहे हैं और कुछ मामलों में कूरियर के साथ पर्सनल सलाह और मैसेज भी छोड़ रहे हैं।” 20 वर्षीय डिलीवरी ब्वॉय रोशन ने कहा, “जिस दिन मुझे पहला ऑर्डर मिला, मैं दंग रह गया। मुझे सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी और बताया गया था कि यह खतरनाक है।”

डिलीवरी वर्कर्स बोले- खाना सबके लिए है

27 वर्षीय मौसम शाह घटनास्थल पर अपना चौथा चक्कर पूरा करके थोड़ा आराम कर रहे थे और खाना खा रहे थे। बिहार के रहने वाले शाह ने बताया कि वे पिछले चार साल से डिलीवरी एजेंट हैं और डिलीवरी में मिलने वाली सामग्री और पिछले कुछ दिनों में राजधानी में जो कुछ हो रहा है, उससे वे इतने प्रेरित कभी नहीं हुए थे। शाह ने कहा, “मैं इंटरमीडिएट पास हूँ, हालांकि मुझे खुद नहीं पता कैसे। मुझे पढ़ाई कभी पसंद नहीं थी। आज, यहां की भीड़ और अराजकता के कारण मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में क्या खोया है।” उन्होंने आगे कहा, “यह सारा खाना नेक इरादे से भेजा गया है लेकिन अगर इसे ठीक से संभाला नहीं गया तो यह सब सड़ जाएगा। यह खाना सबके लिए है।”

कुछ महीने पहले, मौसम और वीरेंद्र जैसे गिग वर्कर्स ने शहरों में कठोर कार्य घंटों, कम वेतन और काम की लगभग असंभव जरूरतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। शाह ने कहा, “काश, अगर हमने अपना विरोध इसी तरह से किया होता तो शायद यह नौकरी हमें और भी प्यारी लगती।”

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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर छात्रों पर कार्रवाई न करने का भरोसा मिले तो अपना अनशन खत्म करने को तैयार हूं। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के नाम चिट्ठी लिखी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें