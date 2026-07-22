NEET पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का अभियान विपक्ष से भी समर्थन हासिल करने लगा है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार को अस्थिर करने के लिए इस आंदोलन के पीछे बाहरी हाथ और बड़ी साजिश का आरोप लगाया है।

बुधवार को भाजपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को प्रायोजित बताया। उन्होंने दावा किया कि समय जल्द ही यह खुलासा कर देगा कि इस प्रदर्शन को कौन फंडिंग कर रहा है। दिल्ली में हुए आंदोलन का असर मुंबई में भी देखने को मिला, जहां 20 जुलाई को ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान दिल्ली के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए ।

बीजेपी नेता बोले- प्रदर्शन के पीछे बड़ी साजिश

रविंद्र चव्हाण ने कहा, “केंद्र सरकार को अस्थिर करने के लिए इस प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास और प्रगति कर रहा है।” उन्होंने जोर देकर कहा, “यह स्पष्ट है कि यह विरोध प्रदर्शन प्रायोजित है।” चव्हाण ने कहा, “इसके पीछे असल में कौन है और इसका उद्देश्य क्या है, यह जल्द ही सामने आ जाएगा। इस आंदोलन को कौन फंडिंग कर रहा है, इसका भी खुलासा होगा।” उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर सरकार की छवि खराब करने के लिए सीजेपी आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा, “वे सफल नहीं होंगे क्योंकि लोग जल्द ही सच्चाई जान लेंगे।”

भाजपा ने बताया- विपक्ष द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश

इससे पहले, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी सीजेपी के विरोध पर जवाब दिया। इस आंदोलन को विपक्ष द्वारा रची गई एक राजनीतिक साजिश बताते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “यह पूरा आंदोलन एक नाटक है। लगातार चुनावों में जनता द्वारा नकारे गए विपक्षी दल छात्रों को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये सभी चालें उन पर ही भारी पड़ेंगी।” केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का खंडन करते हुए बावनकुले ने कहा कि यह मांग उचित नहीं है। उन्होंने पलटकर सवाल पूछा, “क्या उन्होंने NEET का पेपर लीक किया था?”

विरोध प्रदर्शनों पर सवाल उठाते हुए बावनकुले ने कहा, “अगर आयोजकों को वाकई छात्रों की समस्याओं की चिंता है तो उन्हें आगे आकर सरकार को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए जो कि नहीं हो रहा है।

यह भी पढ़ें: छात्रों पर कार्रवाई न करने का भरोसा दे सरकार, खत्म कर दूंगा अनशन- सोनम वांगचुक

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर छात्रों पर कार्रवाई न करने का भरोसा मिले तो अपना अनशन खत्म करने को तैयार हूं। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के नाम चिट्ठी लिखी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें