कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की बुधवार को होने वाली अहम बैठक में संगठन के विस्तार, जंतर-मंतर आंदोलन की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। हालांकि, संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि फिलहाल CJP को राजनीतिक दल में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है और संगठन सामाजिक आंदोलन के रूप में ही काम जारी रखेगा।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में दीपके ने बताया कि बैठक की शुरुआत जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन की समीक्षा से होगी। इसमें CJP की बुधवार को होने वाली अहम बैठक में जंतर-मंतर आंदोलन की समीक्षा, संगठन विस्तार और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी।लन में शामिल कार्यकर्ताओं और प्रतिभागियों से मिले फीडबैक पर चर्चा की जाएगी ताकि भविष्य के कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जा सके। इसके अलावा संगठन के विस्तार, देशभर में नए सदस्यों को जोड़ने और विभिन्न राज्यों में CJP की मौजूदगी मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श होगा। बैठक में संगठन के भविष्य के रोडमैप पर भी फैसला लिया जाएगा।

राजनीतिक पार्टी बनने की अटकलों पर क्या बोले दीपके?

CJP के राजनीतिक दल बनने की अटकलों को खारिज करते हुए दीपके ने कहा कि फिलहाल संगठन के भीतर इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों की राय है कि CJP सामाजिक आंदोलन के रूप में ही अपनी गतिविधियां जारी रखे और जनहित के मुद्दों को उठाता रहे।

मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के Gen Z से संवाद बढ़ाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपके ने इसे ‘अच्छी शुरुआत’ बताया। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के आंदोलन ने ही देश के बड़े नेताओं को नई पीढ़ी से संवाद करने के लिए मजबूर किया है।

उन्होंने कहा, ”देश के युवाओं ने मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं को Gen Z की बात करने पर मजबूर किया है।”

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं से बेहतर संवाद के लिए नए, युवा और शिक्षित चेहरों को आगे लाया जाना चाहिए क्योंकि Gen Z का जुड़ाव वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के मुकाबले युवा नेतृत्व से अधिक सहज होता है।

‘संवाद ही समाधान का रास्ता’

केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के इस बयान पर कि बातचीत से ही समाधान निकलता है, दीपके ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर आंदोलन का उद्देश्य भी सरकार से संवाद स्थापित करना था।

उन्होंने दावा किया, ”समाधान केवल बातचीत से निकलता है। हम जंतर-मंतर पर भी संवाद के लिए ही बैठे थे। जैसे ही जेपी नड्डा से बातचीत हुई, समाधान निकला और इस्तीफा हुआ।”

RSS नेता ने लगाए थे ये आरोप

इससे पहले आरएसएस के वरिष्ठ नेता अतुल लिमये ने CJP के आंदोलन को ‘केस स्टडी’ बताते हुए आरोप लगाया था कि आंदोलन में कई विदेशी और राजनीतिक तत्वों की घुसपैठ हुई। उन्होंने दावा किया कि लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की गई और आंदोलन के मंच से हिंदू विरोधी तथा राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए। लिमये ने यह भी कहा कि पूरे आंदोलन की कार्यप्रणाली, उसके समर्थन तंत्र और विचारधारा का अध्ययन किया जाना चाहिए।

हालांकि, इन आरोपों पर CJP ने विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। संगठन का कहना है कि उसका फोकस फिलहाल संगठन को मजबूत करने और देशभर में अपने सामाजिक अभियान को आगे बढ़ाने पर है।

‘अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार करें’, फैजान अंसारी ने की शिकायत

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी से जुड़े लोगों ने महाराष्ट्र में उन पर हमला किया था।

अंसारी ने दावा किया कि उनके पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत हैं और उन्होंने पुलिस से दीपके को तुरंत गिरफ्तार करने का आग्रह किया।

‘फिर धरने पर बैठेंगे’: CJP के अभिजीत दीपके ने सरकार को दी चेतावनी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी। दीपके ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी सहमति वाली मांगों को पूरा नहीं किया तो वे दोबारा धरने पर बैठेंगे। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में दीपके ने कहा कि सरकार ने अब तक आत्महत्या करने वाले NEET-UG अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…