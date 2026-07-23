कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद चलो मार्च के दौरान हिंसा हुई और इसमें 19 साल के साहिल लोचब घायल हो गए । वह एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। AIIMS ट्रॉमा सेंटर के हॉस्पिटल बेड पर लेटे 19 साल के साहिल लोचब का कहना है कि वह इस बात को मानने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनकी दाहिनी आंख की रोशनी कभी वापस न आए।

ट्रॉमा सेंटर के छठे फ्लोर के वार्ड में बेड नंबर 9 पर साहिल भर्ती हैं। साहिल लोचब की दाहिनी आंख पर सफेद पट्टी बंधी है, जबकि उनके चेहरे के दाहिने हिस्से पर कई काले निशान हैं।

पैलेट से लगी है चोट

डॉक्टरों को शक है कि ये पैलेट से लगी चोटें हैं, जो तब दिखती हैं जब छोटी चीजें तेजी से फेंकी जाती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए साहिल लोचब का आरोप है कि 20 जुलाई को संसद की ओर कॉकरोच जनता पार्टी के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान उन्हें पैलेट लगे थे। उनकी दाहिनी आंख, जिसमें अभी भी छर्रे फंसे हुए थे, उसकी मंगलवार को सर्जरी हुई।

AIIMS ने पैलेट से लगी चोटों की पुष्टि हुई

AIIMS के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की कि साहिल लोचब के शरीर के दाहिने हिस्से में पैलेट से लगी चोट थीं। अधिकारी ने कहा, “मरीज अभी स्टेबल है और पेनकिलर ले रहा है। जहां तक उसकी नज़र जाने की बात है, उसका अभी भी इलाज चल रहा है, और इस स्टेज पर कोई नतीजा निकालना जल्दबाज़ी होगी। उसे सबसे अच्छा इलाज दिया जा रहा है।”

साहिल क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग के छात्र साहिल लोचब ने कहा कि वह प्रदर्शन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वह 2024 में दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम के पेपर लीक होने के बाद कैंसिल होने से निराश था। छात्र ने कहा, “मैं दिल्ली पुलिस में शामिल होना चाहता था और 2024 में एग्जाम दिए थे। फिर पेपर लीक हो गया। इसीलिए मैं प्रदर्शन में शामिल हुआ। दोपहर करीब 3.30 बजे तक, जंतर-मंतर और संसद एरिया के आसपास प्रदर्शन में अफरा-तफरी मच गई थी। उस समय मैं कनॉट प्लेस में था। मैं देख सकता था कि प्रदर्शन में अब कोई लीडरशिप नहीं थी। CJP से कोई भी आसपास नहीं था। जब सिक्योरिटी फोर्स हमारी ओर दौड़ रही थी तो मैंने हाथ जोड़ लिए। और फिर धमाका। मेरे चेहरे के दाहिने हिस्से पर कुछ लगा और मैं गिर गया।”

साहिल लोचब ने बताया कि उन्हें अगली बात जो याद है, वह लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल पहुंचना था, जहां पेलेट से घायल हुए एक और कथित पीड़ित इरशाद शेख को भी उसी इलाके में घायल होने के बाद भर्ती कराया गया था। साहिल ने कहा, “वहां से मुझे सफदरजंग ले जाया गया। फिर मुझे AIIMS के RP सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन मेरी चोट की गंभीरता के कारण, मुझे वापस AIIMS ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया।”

भविष्य की चिंता में साहिल

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले साहिल लोचब को अब उस भविष्य की चिंता हो रही है जिसकी उन्होंने 20 जुलाई से पहले योजना बनाई थी। उनके पिता दीपक ड्राइवर का काम करते हैं। साहिल लोचब ने कहा, “डॉक्टरों का कहना है कि मेरी आंखों की रोशनी ठीक होने की एक प्रतिशत संभावना है। आँखों की रोशनी के बिना, अब मेरे पास किसी भी सरकारी परीक्षा में बैठने का कोई असली मौका नहीं है। CJP का कोई भी सदस्य मुझसे मिलने नहीं आया है। सरकार से कोई नहीं आया है। अब मुझे सरकार से बस एक नौकरी चाहिए। मैं अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं।”

साहिल के बिस्तर के पास बैठे उनके मामा अजय ने कहा कि परिवार को अभी भी नहीं पता कि उन्हें एक और ऑपरेशन की ज़रूरत होगी या नहीं। उन्होंने कहा, “हम बस चाहते हैं कि उनकी आंख ठीक हो जाए। हमें नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं या नई आंख की ज़रूरत होगी या नहीं। वह देश के लिए जो कर सकते थे, वह करने के लिए विरोध प्रदर्शन में गए थे।”

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