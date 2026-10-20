कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत वाले स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सोमवार के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की ओर रुख किया है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने सौरव और आशुतोष की हिरासत की अवधि दो दिन बढ़ा दी। सीजेपी ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया और कहा था कि वे ऊपरी कोर्ट की ओर रुख करेंगे।

याचिका में सीजेपी ने हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है, यह सुनवाई रात में हो सकते हैं। सीजेपी ने आरोप लगाया कि है कि कोर्ट के इस फैसले संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले दोनों नेताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।