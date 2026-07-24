जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। एक दिन पहले ही सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इस पर अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी कोई मांग पूरी करवाने का पूरा हक है।
आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये युवा पीछे हटने को तैयार हैं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, लेकिन युवाओं ने प्रदर्शन वापस नहीं लिया है।
युवा पीछे हटने को तैयार नहीं- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, ” उन्हें (युवाओं को) अपनी कोई भी मांग पूरी करवाने का हक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये युवा पीछे हटने को तैयार हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की है, लेकिन युवाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लिया है।
आगे उन्होंने कहा, “क्या केंद्र सरकार उनकी मांगें मानेगी या नहीं, और अगर नहीं, तो यह कब तक चलेगा? यह केंद्र सरकार को तय करना है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ सीजेपी तक सीमित नहीं है; यह उनके नियंत्रण से भी बाहर हो गया है।”
कल्याण बनर्जी पहुंचे जंतर-मंतर
इधर पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जंतर-मंतर पहुँचें। उन्होंने कहा, “अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश ठप हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों की मांगें नहीं सुनी गईं, तो पूरा देश रुक जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए।”
इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारत में जवाबदेही की ऐसी मांग कोई नहीं बात नहीं है और पहले भी इस्तीफे हुए हैं। यह सिर्फ छात्रों की नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की मांग है। समस्या का समाधान करने के बजाय सरकार लाठीचार्ज और आंसू गैस के जरिए छात्रों पर जोर-जबरदस्ती कर रही है।”
यह भी पढ़ें: ‘सरकार की मीठी बातों में मत फंसिए’, CJP से बोले हनुमान बेनीवाल
सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद गुरुवार रात अपना अनशन तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीजेपी के लोगों से अपील की है कि वे सरकार की मीठी बातों से प्रभावित न हों। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें