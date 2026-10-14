कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक्टिविस्ट सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें बुधवार को सुबह SCM कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से उन्हें तिहाड़ जेल भेजे जाने की संभावना है।

रत्ना सिंह के मुताबिक, CJP के इन तीनों एक्टिविस्ट को जंतर-मंतर पर बिना इजाजत घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मंगलवार को पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे पर केस दर्ज भी कर लिया गया है।

कोर्ट में आज हो सकती है पेशी

CJP की रत्ना सिंह ने दावा किया है कि सौरव, आशुतोष और अजिंक्या को आज सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की संभावना है। रत्ना सिंह ने X पर की गई एक पोस्ट में कहा है, “दिल्ली पुलिस ने आज जंतर-मंतर मामले में सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। अभी उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में रखा गया है।”

‘रात को 3 बजे प्राइवेट वैन से लाया गया संसद मार्ग थाना’

रत्ना की पोस्ट के मुताबिक, “इन तीनों पर बिना इजाजत जंतर-मंतर पर घुसना, बॉन्ड तोड़ना, सरकारी अधिकारी की ड्यूटी में रुकावट डालने के अपराध में केस दर्ज किया गया है और आज इन्हें SCM कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से तीनों को तिहाड़ जेल में ज्यूडिशियल कस्टडी (JC) की संभावना है।” रत्ना ने कहा है, “उन्हें देर रात तक अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें सुबह 3 बजे एक प्राइवेट वैन में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया। इन गैर-कानूनी कामों के बावजूद भी उनके हौसले बुलंद हैं।”