पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े Gen Z आंदोलन को ‘बड़ा घोटाला’ करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी नाम या पहचान के पीछे रहकर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। घोष की यह टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट में CJP कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की उम्र को लेकर हुई सुनवाई के बाद आई है।

मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने कहा कि लोग किसी एक मुद्दे को लेकर हंगामा करते हैं और फिर किसी नाम का इस्तेमाल करते हैं। उनके मुताबिक, आंदोलन में शामिल लोगों की गतिविधियों से उनके उद्देश्यों का पता चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है, यह देश और दुनिया समझ चुकी है।

घोष ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है जबकि मामले के कानूनी पहलुओं पर फैसला अदालत करेगी। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

Gen Z की उम्र पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई थी टिप्पणी

आपको बता दे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास, आशुतोष रांका और अन्य याचिकाकर्ताओं की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के उनकी न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं की उम्र पूछी। उनके वकील अभिक चिमनी ने बताया कि दास की उम्र 27 साल और रांका की उम्र 32 साल है। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि वे Gen Z का हिस्सा नहीं हैं।

जब अदालत को बताया गया कि 1997 के बाद जन्म लेने वाले लोगों को Gen Z माना जाता है तो कोर्ट ने फिर कहा, ‘तब आप Gen Z नहीं हैं।’ इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है।

उधर, मंदिर मार्ग स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 21 अक्टूबर को दास और रांका को रिहा करने का आदेश दिया। दोनों ने 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती बॉन्ड जमा किए और शांति बनाए रखने तथा कानून का पालन करने का लिखित आश्वासन दिया। अदालत ने उन्हें जंतर-मंतर को कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रदर्शन स्थल की अधिसूचना से मुक्त किए जाने तक वहां विरोध प्रदर्शन बुलाने से भी रोक दिया।

अखिलेश यादव के आरोपों पर भी दिया जवाब

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से बीजेपी पर अवैध तरीकों और वोट चोरी के जरिए चुनाव जीतने के आरोपों पर भी दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता से बाहर होने के कारण ऐसे आरोप लगा रहा है।

घोष ने कहा कि विपक्ष के लिए चुनाव जीतने पर सब कुछ कानूनी होता है जबकि हारने पर उसे गलत ठहराया जाता है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कई वर्षों से चुनाव जीत रही है, सुशासन दे रही है और जनता उसके काम से खुश है।

दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की जांच पर क्या बोले घोष?

कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) पर भी घोष ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए।

जांच रिपोर्ट तीन महीने में सौंपने की समयसीमा और बीजेपी नेताओं तमोघ्न घोष तथा बिजॉय ओझा के नाम सामने आने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेता, वीआईपी और मशहूर हस्तियां भी दुर्गा पूजा आयोजनों से जुड़ सकती हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें भी कुछ पूजा समितियों का सलाहकार बनाया गया है।

घोष ने कहा कि यदि किसी पूजा आयोजन की व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है और जांच शुरू होने के बाद सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट से परामर्श के बाद भगदड़ की जांच के लिए SIT गठित की है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनिंदिता रॉय सरस्वती की अध्यक्षता वाली समिति को तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। घटना में कई लोग घायल भी हुए थे।

जांच का उद्देश्य भगदड़ के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाना है। मामले में जवाबदेही तय करने के लिए विशेष कार्यबल (STF) ने भी जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा और एक नौकरी देने की घोषणा की है।

दक्षिण 24 परगना में विस्फोटक मिलने पर जताई चिंता

दक्षिण 24 परगना में विस्फोटक बरामद होने के मामले पर दिलीप घोष ने कहा कि राज्य सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस समय त्योहारों का दौर चल रहा है और दिवाली भी नजदीक है। ऐसे में बम या डेटोनेटर के जरिए किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

घोष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पहले विस्फोटक और बारूदी सुरंगें बनाई जाती थीं। लेकिन पिछली सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मामले को गंभीरता से ले रही है।