केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं पर विदेश से फंडिंग मिलने के आरोप लगाए जाने के बाद पार्टी के नेताओं ने पलटवार किया है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर शेयर कर जितेंद्र सिंह से सवाल पूछा है।

इस तस्वीर में CJP नेता आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में सौरव दास और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद हैं।

दीपके ने कसा जितेंद्र सिंह पर तंज

अभिजीत दीपके ने इस तस्वीर के साथ जितेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए लिखा, ”कथित विदेशी फंडिंग में से धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटवाने के लिए जितेंद्र ने कितना कमीशन लिया? आखिर बातचीत की मेज पर तो वही मौजूद थे।”

How much commission did Jitendra take from the alleged foreign funding to get Dharmendra Pradhan sacked?



After all, he was the one at the negotiating table. pic.twitter.com/zFiukCPpe3 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 5, 2026

दीपके की इस पोस्ट को शेयर करते हुए आशुतोष रांका ने लिखा, ”2%। वहां किसी तरह की कोई बातचीत या सौदेबाजी नहीं हुई थी।”

2%. There was no negotiation there. https://t.co/9dlTBZmr9P — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) November 5, 2026

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में आरोप लगाया था कि CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से और पार्टी के नेता आशुतोष रांका को पाकिस्तान से आर्थिक मदद मिली है। उन्होंने दावा किया था कि रांका को पाकिस्तानी नेताओं और उनके संपर्कों के जरिए पैसे दिए गए।

जितेंद्र सिंह के इन आरोपों के बाद CJP नेताओं ने सोशल मीडिया पर उनके बयानों पर सवाल उठाए हैं। अभिजीत दीपके की ओर से शेयर की गई तस्वीर के जरिए भी मंत्री के आरोपों और उनके साथ हुई कथित बातचीत को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं।

रांका ने जितेंद्र सिंह पर साधा निशाना

इससे पहले आशुतोष रांका ने भी जितेंद्र सिंह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा था कि अगर उन्हें विदेशी फंडिंग मिल रही थी तो मंत्री उनके साथ बातचीत क्यों कर रहे थे। रांका ने पेपर लीक, वोट चोरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए भी केंद्र सरकार पर तंज कसा था।

आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास देश में हो रही वोट चोरी, पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बचाव क्यों कर रही है। रांका के मुताबिक, इन सवालों का जवाब देने के बजाय विदेशी फंडिंग के पुराने आरोपों को दोहराया जा रहा है।

रांका ने आगे कहा कि जितेंद्र सिंह को यह बताना चाहिए कि अगर CJP को लेकर उनके आरोप सही हैं तो वह पार्टी के नेताओं से हाथ क्यों मिला रहे थे और उनके साथ बैठकर चाय-नाश्ता क्यों कर रहे थे?

फिलहाल विदेशी फंडिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों और CJP नेताओं के जवाबों के बीच सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा में है।

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अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को लगे झटके के बाद भारत में भी सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने अमेरिकी चुनाव के नतीजों को लेकर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा है। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने भी ट्रंप की पार्टी की हार को दुनिया भर में मजबूत नेता और तानाशाही राजनीति के खिलाफ बदलते जनमत से जोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी है।