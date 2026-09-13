कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके शनिवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचे थे। बालाघाट में संक्रमण से बच्चों की मौत के बाद अभिजीत दीपके बालाघाट पहुंचे थे। हालांकि उनकी कार को कुछ यूट्यूब पत्रकारों ने घेर लिया और उनसे सवाल किया कि आप लाशों पर राजनीति करने आए हैं। इसके बाद अभिजीत दीपके ने तंज कसते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश के राजभवन जाऊंगा और मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा सौंपूंगा।अभिजीत दीपके ने तंज करते हुए एक मजाकिया अंदाज में इस्तीफे वाला पत्र साझा किया है।

मैं मुख्यमंत्री के ऑफिस से अपना इस्तीफ़ा देता हूं- दीपके

अभिजीत दीपके ने पत्र में लिखा, “मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिस से अपना इस्तीफ़ा देता हूं।बालाघाट में 30 से ज़्यादा आदिवासी बच्चों की मौत के बाद मेरी अंतरात्मा मुझे इस कुर्सी पर बने रहने की इजाजत नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उन्हें समय पर जरूरी मेडिकल केयर और मदद न दे पाने की ज़िम्मेदारी लेता हूं। इनमें से कई जानें शायद बचाई जा सकती थीं और मैं उस नाकामी की ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। उनकी मौत के बाद हमारी असंवेदनशीलता भी उतनी ही शर्मनाक है। हमने शुरू में हर बच्चे के लिए सिर्फ़ ₹2 लाख के मुआवज़े का ऐलान किया था, जिसे आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद ही बढ़ाकर ₹4 लाख किया गया। यह मुझे एक अजीब सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम ₹4 लाख को काफ़ी मानते अगर ये बच्चे मंत्रियों या MLA के होते? हमारा जवाब दिखाता है कि हमने आदिवासी बच्चों की जान को कितनी कम कीमत दी है।”

अभिजीत दीपके ने आगे लिखा, “इस दुखद घटना की गंभीरता के बावजूद, हम हेल्थ अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराने में भी नाकाम रहे हैं। मासूम बच्चों की मौतें सबसे ऊँचे लेवल पर जवाबदेही की मांग करती हैं। हमारी नाकामियाँ हेल्थकेयर से कहीं ज़्यादा हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें विश्वगुरु भी कहा जाता है, ने हर घर नल योजना के तहत घरों में नल का पानी पहुंचाने की सफलता का ऐलान किया है, वहीं बालाघाट के कुछ हिस्सों में आदिवासी परिवार अभी भी पीने के लिए नदी के पानी पर निर्भर हैं, जिससे उनकी सेहत खतरे में है। शिक्षा की स्थिति भी उतनी ही परेशान करने वाली है। कई गांवों में, स्कूलों की हालत जानवरों के शेल्टर से भी बदतर है। बालाघाट के एक गांव में, आंगनवाड़ी से लेकर क्लास 5 तक के लगभग 75 बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय के बार-बार अनुरोध के बावजूद, हम उन्हें एक सही स्कूल बिल्डिंग देने में नाकाम रहे हैं।”

I hereby resign as the Chief Minister of MP with immediate effect.



I thank Hon’ble PM @narendramodi ji for giving me the opportunity to serve the people of MP, an opportunity in which I have clearly failed.@GovernorMP pic.twitter.com/BVhfJDIf5n — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 13, 2026

अभिजीत दीपके ने तंज कसते हुए कहा कि आज, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है कि 2003 से मध्य प्रदेश में BJP सरकारों के लगभग 21 साल बाद भी हम कई आदिवासी परिवारों को साफ पीने का पानी, सही हेल्थकेयर और अच्छी शिक्षा जैसी बुनियादी गरिमा की गारंटी नहीं दे पाए हैं।

अभिजीत दीपके ने कहा कि कुछ आंकड़े आदिवासी समुदायों के प्रति मेरी सरकार की नाकामियों को और उजागर करते हैं।

हमारी अपनी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 55,795 आदिवासी घरों में बिजली नहीं है।

NCRB के डेटा के मुताबिक भारत में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में से 32% मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए।

राज्य में 5.41 लाख से ज़्यादा बच्चे (8.60%) कम वज़न वाले थे।

हमारी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए डेटा के मुताबिक, 1.36 लाख से ज़्यादा बच्चे कुपोषित के तौर पर रजिस्टर्ड थे, जिनमें आदिवासी समुदाय भी बुरी तरह प्रभावित थे।

अभिजीत दीपके ने आगे कहा, “मैंने न सिर्फ़ बालाघाट बल्कि पूरे राज्य के आदिवासियों को निराश किया है, और इतने सारे मासूम बच्चों को खोने के बाद, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार है। इसलिए मैं तुरंत प्रभाव से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफ़ा देता हूं। आखिर में, मैं माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें विश्वगुरु भी कहा जाता है, का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा करने का मौका दिया।”

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पुणे में 28 वर्षीय MPSC अभ्यर्थी की आत्महत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर एक अभ्यर्थी को इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।