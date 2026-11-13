कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के कथित हाउस अरेस्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में लोगों की आवाज दबाने के लिए हिरासत, गिरफ्तारी और सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।

अभिजीत दीपके ने वांगचुक के आंदोलन के प्रति समर्थन जताते हुए जंतर-मंतर पर उनके साथ हुए प्रदर्शन को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने देश को कथित तानाशाही के खिलाफ जगाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाली है।

वांगचुक ने लगाए 60 दिन की पाबंदी के आरोप

सोनम वांगचुक ने 12 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया था कि लद्दाख प्रशासन ने उनकी आवाजाही पर 60 दिनों की पाबंदी लगा दी है। उनका दावा है कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और उन्हें हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में रखा गया है।

वांगचुक ने कहा कि उन्होंने पिछले साल लेह में हुई हिंसा और मौतों की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्दियों के बीच जल्दबाजी में परिषद चुनाव कराए जा रहे हैं जबकि पूरे लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच कम किए जाने का आरोप भी लगाया। वांगचुक के मुताबिक, X, Instagram और YouTube पर उनके मैसेज की रीच काफी घटा दी गई है। उन्होंने लोगों से अपनी बात ज्यादा से ज्यादा साझा करने की अपील की।

NEET विवाद में CJP के आंदोलन में शामिल हुए थे वांगचुक

सोनम वांगचुक इस साल जून में कॉकरोच जनता पार्टी के उस आंदोलन में भी शामिल हुए थे जिसमें तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। CJP ने NEET में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था।

इस दौरान वांगचुक ने आंदोलन का समर्थन करते हुए भूख हड़ताल भी की थी। पार्टी की मांगों के समर्थन में उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ हिस्सा लिया था।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म कराने के लिए उनसे संपर्क किया था। अब वांगचुक की कथित नजरबंदी को लेकर अभिजीत दीपके ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि आने वाले चुनावों से पहले सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर और सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।

लद्दाख में चुनाव की घोषणा के बाद सोनम वांगचुक ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) के चुनावों की घोषणा की थी। घोषणा के दिन बाद क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि समूहों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों पर जबरन चुनाव थोपे जा रहे हैं।