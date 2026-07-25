कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी कर बताया कि उन्हें टाइफाइड हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर सभी लोग प्रदर्शन में इसी तरह जुटे रहेंगे तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा जरूर देना पड़ेगा।

दीपके ने बताया कि उन्हें लगातार आईवी ड्रॉप लग रही है।

अपने ऑफिशियल X हैंडल पर जारी वीडियो में अभिजीत दीपके ने आंदोलन को जारी रखने का संकल्प जताया है। दीपके ने इस आंदोलन में शामिल होने वाले सभी लोगों का धन्यवाद भी अदा किया है।

Have been diagnosed with typhoid, but the fight will go on until Dharmendra Pradhan resigns! pic.twitter.com/8iHSZdF6K7 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 25, 2026

जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन

सीजेपी के नेतृत्व में पिछले महीने से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि NEET समेत कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और इस मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेपर लीक होने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं और उन्हें कैबिनेट से हटाया जाना चाहिए।

दिल्ली में सुरक्षा और कड़ी

दूसरी ओर, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगाए हैं और उन्हें भारी-भरकम लोहे की जंजीरों से बांध दिया है ताकि सुरक्षा घेरों को तोड़ने या हटाने की हर कोशिश को नाकाम किया जा सके।

पुलिस को आशंका है कि वीकेंड पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

पुलिस के एक सूत्र ने दावा किया कि प्रदर्शन स्थल के आसपास लगाई गई चेहरा पहचान प्रणाली (फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम) ने पिछले कुछ दिनों में वहां आने वाले आपराधिक बैकग्राउंड के 2,500 से अधिक लोगों की पहचान की है। यह प्रणाली ऐसे लोगों की पहचान होते ही मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क कर देती है ताकि उन पर नजर रखी जा सके।

यह भी पढ़ें- क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं मानेगी मोदी सरकार?

केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और कदम उठाने के लिए तैयार है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।