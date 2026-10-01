मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि CJP 2 अक्टूबर से मुंबई में प्रदर्शन शुरू करेगी और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते।

मुंबई प्रेस क्लब में गुरुवार को बातचीत के दौरान दीपके ने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अगर CEC इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के अंत से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन करने की बात कही गई है।

क्या हैं CJP की तीन प्रमुख मांगें?

अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी पहली मांग है कि CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए जाएं और उनके खिलाफ जांच हो। दूसरी मांग SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) से जुड़ी है। उन्होंने 2025 की मतदाता सूची को फ्रीज करने और उसी के आधार पर चुनाव कराने की मांग की।

दीपके ने SIR को लेकर कहा कि 2025 की वोटर लिस्ट में आगे किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर SIR वाली सूची के आधार पर चुनाव कराए गए तो चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।

तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर है।दीपके ने कहा कि CEC की नियुक्ति की प्रक्रिया साफ और पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें सिविल सोसाइटी को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से हो सके।

SIR को लेकर विपक्षी दल भी उठा चुके हैं सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कुछ विपक्षी दल पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। SIR को लेकर विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की है। यह विवाद उस समय और बढ़ा, जब यह सामने आया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने में कम से कम 14 मौकों पर कुछ फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज की थी।

इनमें से कुछ मामलों में उन्होंने कहा था कि आदेश उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने बयान में इन दावों को लेकर स्पष्ट किया है कि तीन सदस्यीय आयोग ने SIR समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए हैं।

4 अक्टूबर को MNS और शिवसेना (UBT) भी निकालेगी मार्च

मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना (UBT) भी 4 अक्टूबर को मार्च निकालने वाली हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव आयोग और SIR को लेकर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन तेज होने की संभावना है।

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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आदिवासी बच्चों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इसी सिलसिले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को बालाघाट के जगला गांव पहुंचे और मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।