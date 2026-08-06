दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से चर्चा में आए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की कोर टीम की बैठक के दौरान गुरुवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आंदोलन से जुड़े होने का दावा करने वाले दो युवकों ने CJP संस्थापक अभिजीत दीपके के घर के बाहर धरना दिया और आरोप लगाया कि उन्हें कोर टीम की बैठक में शामिल होने या अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया।

प्रदर्शन करने वाले युवकों की पहचान मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पंड्या के रूप में हुई है। दोनों अहमदाबाद के रहने वाले हैं और उनका कहना है कि उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

‘आंदोलन पूरे देश का था, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं’

मनीष ब्रह्मभट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब CJP का आंदोलन शुरू हुआ था, तब उसका कोई चेहरा नहीं था। देशभर से आए स्वयंसेवकों ने इसमें योगदान दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वे अभिजीत दीपके से मिलने और बैठक में शामिल होने के लिए छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे, लेकिन उन्हें न तो मिलने दिया गया और न ही बैठक में बुलाया गया।

उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी एक परिवार या करीबी लोगों का नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्रों और युवाओं का था। इसलिए संगठन को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाना चाहिए और आंदोलन में काम करने वाले लोगों की राय भी ली जानी चाहिए।

‘हमें दूसरा केजरीवाल नहीं चाहिए’

विरोध के दौरान मनीष ब्रह्मभट्ट ने अभिजीत दीपके के घर के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, “हमें दूसरा केजरीवाल नहीं चाहिए।” उनका इशारा आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की ओर था, जो 2011 के अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद राष्ट्रीय राजनीति में उभरे थे।

दीपके के घर पर चल रही थी कोर टीम की बैठक

CJP की कोर टीम की बैठक बुधवार से अभिजीत दीपके के छत्रपति संभाजीनगर स्थित वालुज MIDC इलाके के आवास पर चल रही है। इसी दौरान दोनों युवक वहां पहुंचे और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

दीपके बोले- बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या

दीपके ने यह भी साफ किया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) किसी राजनीतिक दल में तब्दील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि CJP एक जन आंदोलन और प्रेशर ग्रुप (दबाव समूह) के रूप में काम करती रहेगी। संगठन का मकसद युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों के मुद्दों को मजबूती से उठाना है, न कि चुनावी राजनीति में उतरना।

कोर टीम की बैठक के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और CJP इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाएगी। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन में सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा भी शामिल हुए थे। इसलिए संगठन अब रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को देशभर में उठाने की रणनीति तैयार कर रहा है।

शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि

अभिजीत दीपके ने दावा किया कि पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहा। उनका कहना है कि आंदोलन ने परीक्षा प्रणाली और युवाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया और अब संगठन आगे भी युवाओं के अधिकारों के लिए अभियान जारी रखेगा।

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