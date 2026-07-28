नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का 36 दिन तक चला प्रदर्शन खत्म हो गया। पार्टी के टॉप लीडर्स ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। रविवार शाम CJP के प्रमुख चेहरों ने दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में पार्टी रखी। इस पार्टी में सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और अभिषेक रांका समेत पार्टी के इत्यादि बड़े चेहरे शामिल थे। पार्टी के दौरान इन सभी के नाचने-गाने का वीडियो वायरल हो गया।

150-200 लोगों के लिए एक दिन पहली की गई थी बुकिंग

सीजेपी की होटल में पार्टी का वीडियो वायरल होते ही उनकी आलोचना होने लगी। इस बीच मीडिया ने उस होटल ने दिल्ली स्थित होटल के मैनेजर से सम्पर्क करके जाना कि पार्टी में क्या हुआ। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पार्टी का आयोजन दिल्ली के पटेल नगर में स्थित एक फाइव स्टार होटल में किया गया था। होटल के मैनेजर ने बताया है कि पार्टी से एक दिन पहले होटल मालिक के पास बुकिंग के फोन आया था। बुकिंग करने वाले ने करीब 150 से 200 लोगों के लिए एक पार्टी आयोजित करने की बात कही थी। बातचीत के बाद बुकिंग हो गई।

पार्टी में CJP के नेता और सपोर्टर्स हुए थे शामिल

होटल की बुकिंग हो जाने के बाद होटल स्टाफ ने सभी तैयारियां शुरू कर दीं। होटल के मैनेजर ने बताया कि शाम करीब 6:15 बजे के बाद मेहमानों का आना शुरू हुआ। शुरुआत में तो होटल स्टाफ ने किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचाना था, लेकिन बाद में कुछ चेहरों की पहचान होने के बाद ये पता चल गया था कि यह CJP की पार्टी है। इस पार्टी में कई लीडर और सपोर्टर शामिल हुए थे।

पार्टी का मेन्यू और शराब को लेकर मैनेजर ने क्या कहा?

होटल के मैनेजर ने बताया है कि यह कोई स्पेशल लग्जरी या थीम वाली पार्टी नहीं थी बल्कि नॉर्मल डिनर पार्टी थी जिसका मेन्यू भी काफी नॉर्मल था। उन्होंने बताया कि मेहमानों के लिए खाने में रोटी,चावल, दाल और पनीर के कई आइटम रखे गए थे। पूरा खाना शाकाहारी ही थी। वहीं पार्टी में शराब नहीं परोसी गई थी। होटल मैनेजर ने बताया कि पार्टी में डीजे थे। खाना और म्यूजिक दोनों ही काफी सीमित था।

वीडियो पर उठे थे सवाल

बता दें कि इस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसको लेकर बातें होने लगी। बीजेपी ने इस वीडियो पर ऑब्जेक्शन उठाया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सीजेपी के नेतृत्व पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सीजेपी का नेतृत्व एक होटल में विक्ट्री पार्टी मना रहा है, वहीं दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा हुई और उसके बाद तथाकथित युवा एक्टिविस्ट्स ने म्यूजिक ऑन किया और डांस करने लगे।

सोनम वांगचुक ने क्या कहा?

इस वीडियो को लेकर सोनम वांगचुक का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि मैं सीजेपी के नेताओं और समर्थकों से कहना चाहूंगा कि “गरिमा, संयम और जिम्मेदारी के साथ” कोई भी जश्न मनाएं। उन्होंने कहा कि सम्मान और विनम्रता बनाए रखना भी सफलता पाने जितना ही जरूरी है।

CJP प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारियों पर मुंबई पुलिस का एक्शन जारी, अधिकारी बोले- बीच में नहीं रुकेगी जांच

दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 36 दिन तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन जारी है। मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब केंद्र सरकार ने CJP को सभी प्रदर्शनकारियों के केस वापसी का भरोसा दिलाया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने सोमवार (27 जुलाई) को उन लोगों को नोटिस जारी कर उनके बयान दर्ज करने का सिलसिला जारी रखा जो पिछले हफ्ते तक CJP के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। मुंबई पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जांच को रोकने से जुड़े कोई निर्देश नहीं मिले हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर