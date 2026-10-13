कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे समेत दूसरे नेताओं को हिरासत में मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया। इसके कुछ घंटों बाद सीजेपी ने दावा किया है कि हिरासत में लिए गए नेताओं को वकीलों से मिलने नहीं दिया गया है। CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि सौरव दास, आशुतोष रांका और दूसरे नेता जिन्हें जाफरपुर कलां पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है, उन्हें अपने कानूनी प्रतिनिधियों से मिलने नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके फोन ले लिए गए हैं।

रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, “जाफरपुर कलां पुलिस स्टेशन के SHO ने वकील को उनसे मिलने से मना कर दिया है, जबकि उनके फोन ज़ब्त कर लिए गए हैं, यह गंभीर चिंता की बात है। उन्हें किस कानूनी अधिकार के तहत हिरासत में लिया जा रहा है और उनके वकील को मिलने से क्यों मना किया जा रहा है?”

CJP की लीगल टीम ने क्या कहा?

समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए CJP के लीगल प्रतिनिधि पुष्प शर्मा ने कहा कि उन्हें सौरव दास, आशुतोष रांका और उनके साथ हिरासत में लिए गए 12 दूसरे लोगों से मिलने नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, “मैं WhatsApp मैसेज और फ़ोन कॉल के ज़रिए सौरव दास के लगातार कॉन्टैक्ट में था। उनका आखिरी मैसेज मुझे यह था कि उनके फ़ोन ले लिए जा रहे हैं। तब से मैंने उन्हें बार-बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने SHO से भी बार-बार रिक्वेस्ट की है कि मुझे उनसे मिलने के लिए अंदर जाने दें। मैंने पुलिस को बताया है कि उन्हें अपने वकील से मिलने का हक़ है, लेकिन मुझे सिर्फ़ इतना बताया गया है कि उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है और अगर मुझे उनसे कुछ भी बात करनी हो तो मैं फ़ोन कर सकता हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि वे टीम CJP को फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके फ़ोन ले लिए गए हैं।

मंगलवार सुबह CJP के को-कन्वीनर सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने बंद गेट फांदकर जंतर-मंतर में घुसने पर हिरासत में ले लिया। एक दिन पहले ही उस जगह का तय प्रोटेस्ट वेन्यू का स्टेटस खत्म हो गया था। आशुतोष रांका ने अपने X हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह और सौरव दास, अजिंक्य शिंदे के साथ, जंतर-मंतर के बंद गेट फांदकर वेन्यू में घुसते हुए दिख रहे हैं। वहां मौजूद पुलिसवालों ने दखल दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया।

सौरव दास का बयान

घटना का एक वीडियो शेयर करते हुए सौरव दास ने कहा कि CJP ने साइट को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, “जंतर-मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट के तौर पर डीनोटिफाई किए जाने के 24 घंटे से भी कम समय में, हमने इसे वापस ले लिया। यह सरकार के लिए एक मैसेज है- लोगों के जंतर-मंतर से हाथ हटाओ! ज्ञानू का समय खत्म हो गया है।”

CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर हुई कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि विरोध को डी-नोटिफाई नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें जंतर-मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट के तौर पर डी-नोटिफाई किया गया। सर्कुलर में आगे तीन नई साइट्स (रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और CBD ग्राउंड) को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट्स के तौर पर लिस्ट किया गया। इसके साथ ही, लुटियंस दिल्ली की वह जगह, जहां CJP ने जून और जुलाई में एक बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसके कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था, वह अब बंद हो गई है।

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CJP के विरोध प्रदर्शनों में शामिल दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए कम से कम तीन लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके साथ बसों में भरकर हिरासत केंद्रों में ले जाए गए अन्य लोगों को वहां पीटा गया। इन केंद्रों को अस्थायी तौर पर बनाया गया था। मेडिकल रिकॉर्ड में चोटों का जिक्र है। इनमें शरीर पर नील पड़ने और खरोंच आने से लेकर एक व्यक्ति की दाहिनी कोहनी में फ्रैक्चर तक शामिल है। पढ़ें पूरी खबर…