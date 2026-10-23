सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रंका को दो दिन पहले जिस मामले में SEM कोर्ट ने करीब एक हफ्ता तिहाड़ जेल में रहने के बाद रिहा किया था उसी मामले में शुक्रवार को इन्हें SEM कोर्ट के ही सामने पेश होना है। सौरव और आशुतोष के साथ-साथ अजिंक्य शिंदे को भी पेशी के लिए बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। यह मामला जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा है।

बता दें कि क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। हालांकि क्राइम ब्रांच ने तीनों को कोई नया नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन तीनों शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में कभी भी पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं।

आज भी नहीं हुए पेश तो हो सकता है कुछ एक्शन

अगर तीनों एक्टिविस्ट आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होते हैं, तो उम्मीद है कि वे दोपहर 3 बजे SEM कोर्ट में पेश होने से पहले ऐसा करेंगे। हालांकि जांच एजेंसी के सामने उनकी पेशी उनके फैसले पर निर्भर करेगी। इससे पहले 22 अक्टूबर को सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे तीनों को दोपहर 12 बजे जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे।

पेश नहीं होने की क्या थी वजह?

तीनों की ओर से क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश नहीं होने की वजह बताई गई है। तीनों ने कराण दिल्ली पुलिस से और समय मांगा है, जिसके बाद पुलिस उन्हें नए नोटिस जारी करेगी। क्राइम ब्रांच ने तीनों नेताओं को पूछताछ के लिए राजौरी गार्डन ऑफिस बुलाया था।

दो दिन पहले ही कोर्ट से मिली थी रिहाई

बता दें कि दो दिन पहले ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को उनके पर्सनल और श्योरिटी बॉन्ड स्वीकार करने और उनसे शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने का लिखित अंडरटेकिंग लेने के बाद न्यायिक हिरासत से रिहा करने का ऑर्डर दिया था। रिहाई से पहले दोनों की जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जहां हाई कोर्ट ने रांका और दास के वकीलों को फटकार लगाी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सीधा हमारे पास आने की जरूरत नहीं थी, पहले SEM कोर्ट जाना चाहिए था।

13 अक्टूबर को लिए गए थे हिरासत में

बता दें कि दास और रांका को 13 अक्टूबर को पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था, जिसे तय प्रोटेस्ट साइट के तौर पर डीनोटिफाई कर दिया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वे लोग प्राइवेट जगहों से इलाके में घुसे और शांति बनाए रखने से जुड़ी नियमों को तोड़ा। SEM कोर्ट ने साफ किया है कि मामले में जांच कानून के मुताबिक जारी रहेगी।

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका करीब एक हफ्ता तिहाड़ जेल में रहने के बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए। नई दिल्ली की एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने दोनों को शर्तों के साथ जमानत दे दी। कोर्ट ने रांका और दास से लिखित में माफीनामा और शपथ पत्र लेने के बाद जमानत पर छोड़ा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…