कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने इंडिया गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली को अपना समर्थन दे दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस की अगुवाई में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को रैली होने जा रही है। इसे लेकर अभिजीत दीपके ने पोस्ट कर समर्थन दिया है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नंवबर को इंडिया गठबंधन ने वोट बचाओ-देश बचाओ रैली में लोगों से शामिल होने की अपील की है। अब अभिजीत दीपके ने पत्र जारी कर अपनी समर्थन दिया है।

उनका इस्तीफा जरूरी है- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा, “लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि लोग अपनी सरकार चुनें न कि सरकार अपने मतदाता चुने। एसआईआर के जरिए इसी सिद्धांत को कमजोर करके, ज्ञानेश कुमार ने निष्पक्ष चुनाव की देखरेख के लिए जरूरी भरोसा खो दिया है। ऐसे में चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी और आजादी को वापस लाने के लिए उनका इस्तीफा जरूरी है।”

GYANU MUST GO!



The Cockroach Janta Party extends its support to the INDIA Bloc’s November 1 rally.



Nation above all! #JaiBhim #JaiHind pic.twitter.com/jbSsRQeHEw — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 28, 2026

उन्होंने आगे कहा, “जब बीआर आंबेडकर ने संविधान बनाने में मदद की,तो उन्होंने यह पक्का किया कि हर युवा नागरिक को चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, शैक्षिक या आर्थिक पृष्टिभूमि कुछ भी हो, वोट देने का बराबर अधिकार होगा। ऐसे समय में जब लाखों भारतीयों ने कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, तब प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, आंबेडकर और हमारे संविधान के दूसरे निर्माताओं ने लोगों पर भरोसा दिया। वे समझते थे कि लोकतंत्र तभी कामयाब हो सकता है जब देश का भविष्य तय करने में हर नागरिक की बराबर की हिस्सेदारी हो।”

हम बाहर किए जाने के बढ़ते डर को देख रहे- CJP

CJP संस्थापक ने कहा, “आइडिया आसान था अधिक से अधिक नागरिकों को लोकतंत्र में लाएं, उन्हें इससे दूर न रखें। आज एसआईआर प्रक्रिया ने योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। नागरिकों के लिए अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना आसान बनाने के बजाय हम बाहर किए जाने के बढ़ते डर को देख रहे हैं।”

आगे कहा, “आंबेडकर ने हर भारतीय को उनकी सामाजिक या आर्थिक हैसियत के बावजूद बराबर राजनीतिक आवाज के लिए लड़ाई लड़ी। इस सिद्धांत को हर सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को बचाना चाहिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हर योग्य नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा करना है, न कि उसके इस्तेमाल में रुकावटें डालना।”

सीजेपी करेगी समर्थन

अभिजीत दीपके ने कहा,”हमारे संविधान ने हर युवा नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है। ऐसे में यह पक्का करना हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी योग्य नागरिक उसे अधिकार से वंचित न रहे। इन्हीं कारणों से कॉकरोच जनता पार्टी हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए लड़ने वाले सभी संस्थाओं को सपोर्ट करेगी।”