कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने सेंसरशिप और सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटाने की कार्रवाई की आलोचना की। दीपके ने बुधवार को कहा कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों की आवाज दबाने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी बल्कि जनता का सरकार पर अविश्वास और बढ़ सकता है।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इंस्टाग्राम पर कार्रवाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार हर दिन हजारों पोस्ट और अकाउंट हटा रही है लेकिन वह एक अहम बात को समझ नहीं पा रही है। दीपके ने आगे कहा कि इंस्टाग्राम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने सवाल उठाते हैं। इन सवालों की वजहें सोशल मीडिया से कहीं आगे हैं। अकाउंट हटाने से लोगों के सवाल खत्म नहीं होंगे। इसके बजाय इस तरह की सेंसरशिप से जनता का सरकार पर भरोसा और कमजोर हो सकता है।

The Instagram crackdown is not going to work!



The government is taking down thousands of posts and accounts every day, but it seems to be missing a fundamental point.



Instagram is just a platform where people are raising their questions. The reasons behind those questions exist… — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 28, 2026

सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर सवाल

सोशल मीडिया पर कंटेंट को नियंत्रित करने, पोस्ट हटाने के सरकारी निर्देशों और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कार्यकर्ताओं और राजनीतिक संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंटस पर बार-बार कार्रवाई हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) के सेक्शन 69A तहत दिए गए निर्देशों के बाद भी कई अकाउंट्स और पोस्ट पर रोक लगाई गई है। मेटा और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से उन पोस्ट और अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है जिनमें युवाओं की बेरोजगारी, शासन व्यवस्था और सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल उठाए गए हैं।

सीजेपी के नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों की वास्तविक समस्याओं को सामने लाने का माध्यम हैं। सोशल मीडिया पर गतिविधियों को रोकने से पेपर लीक, रोजगार के अवसरों की कमी और सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता जैसे बुनियादी सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हल नहीं होंगे।

केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया था नोटिस

इससे पहले, 27 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में इंस्टाग्राम हैंडल @bring_back__ballot को रोके जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। ‘ब्रिंग बैक बैलेट’ अभियान Petitioners Mission Save Constitution और इसके राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट महमूद प्राचा से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन से पहले ही इस इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में रोक दिया गया था।

जस्टिस अमित महाजन ने इस मामले में केंद्र सरकार और संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

मेटा प्लेटफॉर्म की तरफ से एडवोकेट अमी राणा अदालत में पेश हुईं और उन्होंने नोटिस स्वीकार किया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सरकारी वकील (CGSC) आशीष दीक्षित पेश हुए। उन्होंने गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा इसके नामित अधिकारी की ओर से नोटिस स्वीकार किया। इस अकाउंट को भारत में रोके जाने के खिलाफ वकील निखिल गुलियानी के जरिए याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील सनावर चौधरी ने अदालत को बताया कि 10 अक्टूबर 2026 को (जिस दिन याचिकाकर्ताओं ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था) उसी दिन इंस्टाग्राम हैंडल पर यह मैसेज दिखाई देने लगा था: टटयह अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस कंटेंट को प्रतिबंधित करने के कानूनी अनुरोध का पालन किया है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना सुनवाई का मौका मिला और ना ही अकाउंट रोकने की वजह बताई गई। उन्हें इस संबंध में किसी आदेश की कॉपी भी नहीं दी गई।

याचिका के मुताबिक, यह इंस्टाग्राम हैंडल भारतीय चुनावों में पेपर बैलेट की वापसी की मांग कर रहा था। इसके लिए ‘EVM हटाओ, देश बचाओ’ का नारा दिया गया था। इस हैंडल के जरिए लोगों को 10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया गया था। याचिका में कहा गया है कि इस प्रदर्शन की जानकारी 9 अक्टूबर 2026 को ही दिल्ली पुलिस को दे दी गई थी।

अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष के पीस बॉन्ड भरने से CJP को रोकने पड़े प्रदर्शन?

देश में चल रहे घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ, उर्दू अखबारों ने पिछले सप्ताह यूरोप में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को भी प्रमुखता दी। फ्रांस, अल्बानिया, इटली, स्पेन और पुर्तगाल समेत कई देशों में हजारों लोग- खासकर छात्र और युवा, सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन महंगाई बढ़ने, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरने, किफायती मकान न मिलने, पेंशन, भ्रष्टाचार और जवाबदेही जैसे कई मुद्दों को लेकर हुए। अखबारों के पहले पन्नों से यह साफ नजर आया कि आज दुनिया के देश एक-दूसरे से तेजी से जुड़ रहे हैं और वैश्विक मुद्दों तथा स्थानीय समस्याओं के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है।