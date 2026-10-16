अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। CJP और अभिजीत दीपके को अमेरिकी दानदाताओं से फंडिंग मिलने का आरोप लगाने के बाद अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। मैरी ने भारत में प्रदर्शनों और कथित अव्यवस्था के पीछे अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस का नाम लिया है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने यह आरोप लगाया।

एक वीडियो मैसेज में उन्होंने आरोप लगाया कि सोरोस और उनसे जुड़े लोगों का नेटवर्क दुनियाभर में प्रदर्शनों और अशांति को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करता है। मिलबेन ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके का जिक्र करते हुए भी आरोप लगाए हैं। युवा भारतीयों को संबोधित करते हुए मिलबेन ने कहा कि भारत में हो रहे प्रदर्शनों और कथित अव्यवस्था के पीछे फंडिंग करने वालों का नाम जॉर्ज सोरोस है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की फंडिंग दुनियाभर में हो रही है और अमेरिका में इस बारे में जानकारी होना कोई नई बात नहीं है।

‘नाम जॉर्ज सोरोस है’

वीडियो मैसेज में मैरी मिलबेन ने कहा, ”नाम जॉर्ज सोरोस है और उनसे जुड़े लोगों का पूरा नेटवर्क दुनियाभर में हो रहे कई प्रदर्शनों और अशांति को लगातार फंडिंग कर रहा है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। हो सकता है कि आपमें से कुछ लोगों के लिए यह नई जानकारी हो। लेकिन अमेरिका और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में यह कोई छिपी बात नहीं है।”

उन्होंने आगे अभिजीत दीपके का जिक्र करते हुए दावा किया, ”भारत में इन प्रदर्शनों और इस सारी अव्यवस्था का नेतृत्व कर रहे इस दीपके नाम के युवक ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि जॉर्ज सोरोस जो उसे फंडिंग करते हैं, भारत में यह सब करने के लिए उसे पैसे दे रहे हैं। यह कोई रहस्य नहीं है।”

Watch: American singer Mary Millben has named billionaire George Soros as the funder of protests in India, escalating her online clash with Cockroach Janata Party (CJP) founder Abhijeet Dipke in a video message addressed to young Indians.



She says, "…The name is George Soros,… pic.twitter.com/kGmgFRVtqh — IANS (@ians_india) October 16, 2026

गौर करने वाली बात है कि मिलबेन के इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है। इसलिए उनके दावों को आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

अभिजीत दीपके और मैरी मिलबेन के बीच जुबानी जंग

मैरी मिलबेन और अभिजीत दीपके के बीच यह विवाद तब बढ़ा जब अमेरिकी सिंगर ने पहले आरोप लगाया था कि CJP और उसके संस्थापक को अमेरिकी दानदाताओं से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने दावा किया था कि कुछ अमेरिकी दानदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को समर्थन दे रहे हैं।

इन आरोपों पर जवाब देते हुए अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया था कि विदेशी नागरिक भारत के आंतरिक मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत अपने मुद्दों से निपटने में सक्षम है और उसे अपने घरेलू मामलों में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

Oh dear @abhijeet_dipke, the truth sets everybody free. Even you. And here’s the truth: these US donors will drop you like a hot cake when you don’t succeed. And you won’t, because lawlessness never wins. Instead, take your U.S. education, talent, and use it for good. Sit down… https://t.co/kdnZJCyoLp — Mary Millben (@MaryMillben) October 14, 2026

इसके बाद मिलबेन ने X पर एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने दीपके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने और भारत के विकास के लिए सकारात्मक आवाज बनने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी को अमेरिकी समर्थन की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें भारत के लोगों का समर्थन हासिल है।

अब अपने नए वीडियो संदेश में जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर मिलबेन ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। उनके आरोपों और दीपके के जवाब के बीच विवाद का केंद्र भारत में प्रदर्शनों की कथित विदेशी फंडिंग और देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का मुद्दा बना हुआ है।