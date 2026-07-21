NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर जारी आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने मंगलवार को दावा किया कि सोमवार को संसद मार्च के दौरान छात्रों के साथ ‘बर्बरता’ की गई और पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया।

अभिजीत दीपके ने मीडिया से बातचीत में कहा, ”कल हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह बेरहमी से बच्चों को पीटा। 12 साल की बच्चियों तक के सिर फोड़ दिए गए। गुंडे भरे थे। दिल्ली पुलिस की वर्दी में कल।” उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने छात्रों के साथ मारपीट की और कई लोगों को गंभीर चोटें आईं।

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उन्होंने दावा किया कि एक छात्रा की गर्दन पर लाठी लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। दीपके ने कहा कि अगर छात्रा को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की होगी।

अभिजीत दीपके ने उठाए पुलिस पर सवाल

CJP नेता ने यह भी आरोप लगाया कि अगर पुलिस प्रदर्शन रोकना चाहती थी तो लाठीचार्ज की बजाय वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकती थी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल अधिकांश छात्र 17-18 वर्ष की उम्र के थे और पिछले एक महीने से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे।

दीपके ने प्रदर्शन स्थल के आसपास पत्थरों की मौजूदगी पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पूरी घटना पहले से योजनाबद्ध थी। उन्होंने कहा कि जब हर प्रदर्शनकारी की तलाशी ली जा रही थी और चारों ओर बैरिकेडिंग थी तो फिर बड़ी संख्या में पत्थर वहां कैसे पहुंचे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सादे कपड़ों में मौजूद लोगों को लाठियां देकर पुलिस की वर्दी पहनाई गई थी और उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों पर हमला किया।

सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर दीपके ने कहा कि सोमवार को उन्हें अनशन समाप्त करने के लिए मनाया जा रहा था। लेकिन प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा देखने के बाद उन्होंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया। दीपके ने कहा कि CJP अपना आंदोलन वापस नहीं लेगी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जारी रहेगी।

दिल्ली पुलिस का दावा

इस बीच दिल्ली पुलिस का दावा है कि संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया था। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पथराव किया, सरकारी और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया तथा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई।

पुलिस का कहना है कि इस झड़प में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए जबकि करीब 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। मामले में कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थानों में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

सोमवार को CJP के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा से मुलाकात कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, NEET अभ्यर्थियों के मृतक परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई सहित कई मांगें रखी थीं। हालांकि, CJP ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, आंदोलन जारी रहेगा।

CJP के प्रोटेस्ट में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का पोस्टर लेकर क्यों पहुंची लड़की?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में सोमवार को कई राज्यों से स्टूडेंट्स आए, जिन्होंने विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इन सभी स्टूडेंट्स की मांग थी- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। विरोध-प्रदर्शन में शामिल तमाम लोग हाथों में पोस्टर-बैनर लिए थे। जिन पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और मोदी सरकार के विरोध के स्लोगन लिखे हुए थे।

इस विरोध में एक ऐसी भी लड़की थी, जिसके विरोध-प्रदर्शन करने का तरीका सबसे अलग था। राजीव चौक से लेकर जंतर-मंतर तक वो एक ऐसी लड़की थी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगा हुआ पोस्टर लिए हुई थी। जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो और उनकी एक पंक्ति लिखी हुई थी।