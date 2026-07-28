देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र आंदोलनों पर पुलिस की कार्रवाई और कथित ज्यादतियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए एक स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 18 वर्ष से कम सभी छात्रों को रिहा करने का निर्देश भी दिया।

CJI सूर्यकांत ने कहा, ”सभी राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि छात्र प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा किया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दबावपूर्ण (Coercive) कार्रवाई नहीं की जाएगी।”

यह टिप्पणी उस दिन के एक दिन बाद आई है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि कोई आंदोलन चल रहा है, पुलिस की ज्यादतियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा था कि मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और यदि किसी असामाजिक तत्व ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ”जिस किसी ने भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए हैं, कानून उसके साथ उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है। अगर किसी की जवाबदेही तय नहीं होती तो ऐसी जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता।”

CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा, ”मामले की पूरी तरह स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। जिसने भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है या ज्यादती की है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर जवाबदेही तय नहीं होती है तो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता।”

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

-सभी संबंधित CCTV, ड्रोन, बॉडी कैमरा फुटेज और वायरलेस संचार (Wireless Communication) के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं ताकि जांच के दौरान कोई भी साक्ष्य नष्ट ना हो।

-प्रदर्शनकारियों से जुड़ा डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए और अगली सुनवाई तक उसे सार्वजनिक ना किया जाए।

-छात्र प्रदर्शनकारियों की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक ना की जाए।

-विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दबावपूर्ण (Coercive) कार्रवाई ना की जाए।

-18 वर्ष से कम आयु के वे सभी छात्र जिन्हें आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया है और जिनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें सभी राज्य सरकारें तत्काल रिहा करें।

हाई पावर्ड समिति के गठन का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह एक उच्चाधिकार प्राप्त (हाई पावर्ड) समिति के गठन का आदेश दे सकता है जो दिल्ली सहित अन्य राज्यों में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं की जांच करेगी।

अदालत ने यह भी कहा, ”पुलिस का यह तर्क हो सकता है कि कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भी असामाजिक या उपद्रवी तत्व घुस जाते हैं जिसके कारण हिंसा भड़कती है।”

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को अदालत की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देशभर में विरोध प्रदर्शनों और भीड़ नियंत्रण (क्राउड कंट्रोल) के लिए प्रस्तावित अखिल भारतीय प्रोटोकॉल में कुछ आवश्यक संशोधन करने होंगे क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां पारंपरिक तरीके से नहीं चल रही हैं। ऐसे बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का समुचित समाधान आवश्यक है।

दिल्ली समेत 7 राज्यों को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने NEET प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि घटनाओं से जुड़े सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखे जाएं ताकि जांच के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण साक्ष्य से छेड़छाड़ ना हो।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन से पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था और जिन पर केवल प्रदर्शन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई

पिछले एक सप्ताह से दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रश्नपत्र लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है।

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पैलेट गन (Pellet Gun) के इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की आलोचना हो रही है। इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है।

वहीं, बिहार में प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस फायरिंग में तीन लोगों के घायल होने की सूचना है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद, जिसमें एक पुलिसकर्मी प्रदर्शन के दौरान AK-47 असॉल्ट राइफल से फायरिंग करता दिखाई दे रहा था, संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है।