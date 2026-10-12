CJI Surya Kant News: दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है। विपक्षी नेताओं से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने मिलने में असमर्थता जताई। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर मुलाकात नहीं करने की वजह बता दी है।

CJI ने विपक्षी नेताओं से मिलने से किया इनकार

विपक्षी नेताओं से मुलाकात के सवाल पर सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मिलने में असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर कारण भी बता दिए गए हैं।

विपक्ष के सीजेआई से मिलने का समय मांगने के सवाल पर सीजेआई ने कहा, ”मुझे कल उनका लेटर मिला है, कल रात को उसका जवाब दे दिया है। लेटर उनका परसों का है, मैं बाहर था तो मुझे कल मिला। मैंने कुछ कारण दिए हैं जिनकी वजह से मैंने असमर्थता व्यक्त की है कि मैं मिल नहीं पाऊंगा।”

सीजेआई ने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के सवाल पर आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी आम नागरिक या माननीय सदस्य जो किसी सरकारी संस्था का सदस्य है, भारत के हर नागरिक का अधिकार है, वो हमारे पास आए और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या का हल बनता है, वो अधिकार उनको देंगे।

CJI सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात नहीं करने के पीछे चार वजहें बताई थीं:

मामले पहले से अदालत में लंबित हैं: चुनाव आयोग (CEC) और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी शिकायतें पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।

प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार नहीं: सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक स्तर पर इन शिकायतों का संज्ञान नहीं ले सकता।

कानूनी रास्ता खुला है: संविधान के अनुच्छेद 32 और अन्य अधिकारों के तहत अदालत में याचिका दाखिल की जा सकती है। सीजेआई ने कहा कि अगर सोमवार को याचिका दाखिल होती है तो उस पर अगले दिन सुनवाई की जाएगी, जब पहले से लंबित मामले भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत प्रतिबद्ध है: सीजेआई ने भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।

LIVE: इंडिया गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट मार्च आज, दिल्ली पुलिस से मिलेंगे CJP नेता

वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य विपक्षी पार्टियां आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलने के वक्त माांगा था। हालांकि, सीजेआई ने इनकार कर दिया। पता चला है कि विपक्ष को दिए अपने जवाब में सीजेआई ने कई कारण बताए। पहली कारण उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन शिकायतों को उठाना चाह रहा था वे मामले पहले से ही कोर्ट में लंबित हैं। दूसरा कारण सीजेआई ने बताया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत, कोर्ट के पास प्रशासनिक पक्ष पर ऐसी शिकायतों पर संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है। पढ़ें लाइव अपडेट..