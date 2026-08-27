बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने अपना 2026 का दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है। यह समारोह पहले 12 सितंबर को आयोजित होने वाला था। विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम रद्द करने के पीछे ‘अपरिहार्य परिस्थितियों’ को कारण बताया है।

अब ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को उनकी डिग्री अनुपस्थिति में (in absentia) प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है कि छात्रों को बिना किसी फिजिकल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उनकी डिग्री और प्रमाणपत्र दे दिए जाएंगे।

यह फैसला उस विवाद के बाद आया है जिसमें छात्रों ने 12 सितंबर को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में CJI की मौजूदगी का विरोध किया था। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने NLSIU के 2026 में स्नातक होने वाले छात्रों की नामांकन प्रक्रिया (enrolment process) को कुछ समय के लिए रोक दिया था।

इसके बाद छात्रों और पूर्व छात्रों की ओर से समारोह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की प्रस्तावित मौजूदगी को लेकर भी आपत्तियां जताई गई थीं।

NALSAR-CJI सूर्यकांत विवाद क्या है?

हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के बीच शुरू हुआ विवाद कुछ ही घंटों में देशभर में चर्चा का विषय बन गया। पहले BCI ने NALSAR के 2026 बैच के सभी छात्रों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, फिर उसी दिन उसे वापस भी ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत आखिर कैसे हुई और अब मामला कहां पहुंचा है? आइए समझते हैं।

TISS के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत नहीं होंगे चीफ गेस्ट

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के 86वें दीक्षांत समारोह में अब सीजेाई सूर्यकांत चीफ गेस्ट नहीं होगे। उनकी जगह टाटा मेमोरियल अस्पताल के निदेशक डॉ. सी.एस. प्रमेश मुख्य अतिथि होंगे। यह समारोह 22 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को आमंत्रित किया गया था।