सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता राजपाल यादव के चेक-बाउंस मामले पर सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने राजपाल यादव से कहा कि एक अच्छी फिल्म बनाओ, लोगों का फिर से मनोरंजन करो और अपनी इमेज फिर से बनाओ। कोर्ट ने चेक-बाउंस के लंबे समय से चल रहे मामलों में उनके द्वारा किए गए 1.15 करोड़ रुपये के पेमेंट का जिक्र किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा कि पिछले आदेश के मुताबिक राजपाल यादव ने 1.15 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।

राजपाल यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी का एक संभावित खरीदार मिल गया है जो 12 अक्टूबर तक रजिस्ट्री में डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए 85 लाख रुपये जमा करने को तैयार है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राजपाल यादव के व्यवहार से खुश नहीं है, लेकिन वह एक्टर को बस थोड़ी राहत दे रहा है। राजपाल यादव खुद कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ है।

CJI और राजपाल यादव के बीच बातचीत

राजपाल: “सर, प्रणाम करता हूं। मैंने करीब 200 से 250 फिल्मों में काम किया है। पिछले 13 सालों में मुझे 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान भी हुआ है। अता पता लापता में भी मुझे नुकसान हुआ था। 17 करोड़ रुपये पानी में चले गए। मुझे जहां और जब चाहें भेज दें; मैं तैयार हूं… मैं एक रुपया भी नहीं कमा सका। मेरे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेरी फिल्म रोक दी गई। इसे 1,200 थिएटर में रिलीज़ होना था, फिर भी यह एक भी थिएटर में रिलीज़ नहीं हो सकी। फिल्म एक भी थिएटर में रिलीज़ नहीं हो सकी।”

“सर, प्रणाम करता हूं। मैंने करीब 200 से 250 फिल्मों में काम किया है। पिछले 13 सालों में मुझे 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान भी हुआ है। अता पता लापता में भी मुझे नुकसान हुआ था। 17 करोड़ रुपये पानी में चले गए। मुझे जहां और जब चाहें भेज दें; मैं तैयार हूं… मैं एक रुपया भी नहीं कमा सका। मेरे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेरी फिल्म रोक दी गई। इसे 1,200 थिएटर में रिलीज़ होना था, फिर भी यह एक भी थिएटर में रिलीज़ नहीं हो सकी। फिल्म एक भी थिएटर में रिलीज़ नहीं हो सकी।” CJI ने पूछा: “कोई नई मूवी आ रही है? कोई अच्छी सी मूवी बनाकर लोगों को दोबारा एंटरटेन करो। आपकी इमेज दोबारा बन जाएगी। हमारे यहां कुछ वकील भी अच्छे एक्टर हैं, उनको लेकर कोई मूवी बनाओ।”

क्या है मामला?

बता दें कि मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते के लिए पोस्ट कर दी गई है। यह कानूनी झगड़ा 2010 के एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट से शुरू हुआ है, जिसमें राजपाल यादव को मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी, अता पता लापता को फाइनेंस करने के लिए 5 करोड़ रुपये मिले थे।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2013 में राजपाल यादव ने 2010 में एक फिल्म के लिए उन्हें 5 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद के सेटलमेंट के लिए 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक दिए थे। फर्म ने आगे आरोप लगाया कि चेक बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता के अनुसार 2012 में पार्टियों के बीच एक एग्रीमेंट में कहा गया था किराजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी ब्याज सहित लगभग 11 करोड़ रुपये चुकाने के लिए सहमत हुए थे। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने से उनकी छूट 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।

8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव की अर्जी पर नोटिस जारी किया और कहा कि इस कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने पर, सरेंडर करने से छूट मिल जाएगी। 10 जुलाई को, दिल्ली हाई कोर्ट ने कई चेक-बाउंस मामलों में राजपाल यादव की सज़ा को बरकरार रखा और उन्हें तीन महीने की जेल की सज़ा सुनाई।

हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

हाई कोर्ट ने सज़ा के खिलाफ याचिका फाइल करने में 1,894 दिन या पांच साल से ज्यादा देरी को माफ करने से मना कर दिया था और राजपाल यादव को सातों शिकायतों में से हर एक में शिकायत करने वाले को 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा देने का निर्देश दिया था। हालांकि कोर्ट ने साफ़ किया कि एक्टर द्वारा पहले ही दिए जा चुके लगभग 2 करोड़ रुपये एडजस्ट किए जाएंगे और राजपाल यादव को फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट जाने के लिए समय देने के लिए सज़ा को दो महीने के लिए रोक दिया गया।

हाई कोर्ट ने राजपाल की पत्नी राधा राजपाल यादव को भी हर मामले में शिकायत करने वाले को लगभग 5.5 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि जुर्माना न देने पर उन्हें तीन महीने की साधारण जेल होगी। हाई कोर्ट का फैसला राजपाल यादव और उनकी पत्नी की रिवीजन पिटीशन पर आया, जिसमें उन्होंने सेशंस कोर्ट के 2019 के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने अप्रैल 2018 में चेक-बाउंस मामलों में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनकी सज़ा को बरकरार रखा था।मजिस्ट्रियल कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई थी, जिसे बाद में घटाकर तीन महीने कर दिया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने एसआईआर से संबंधित मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, “हम एक ऐसे चुनाव आयोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो ठीक से काम नहीं करता।” वरिष्ठ न्यायविद ने चुनाव आयोग के बारे में इंडियन एक्सप्रेस की जांच का हवाला देते हुए कहा कि मतदान का अधिकार गंभीर खतरे में है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।