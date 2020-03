शपथ लेने से पहले ही राज्यसभा की वेबसाइट पर दिखा जस्टिस रंजन गोगोई का नाम, बाद में हटाया

सरकार ने सोमवार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, जिसके बाद सरकार के इस निर्णय की हर तरफ आलोचना होने लगी। गोगोई के राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष से लेकर उनके सहयोगी तक सभी उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच शपथ लेने से पहले ही राज्यसभा की वेबसाइट पर उनका नाम दिखा है। हालांकि थोड़ी देर बाद इसे हटा दिया। लेकिन तब तक कई लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे।

पत्रकार प्रणय उपाध्याय ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उपाध्याय ने राज्यसभा की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ट्वीट कर लिखा ” हालही में पूर्व CJI रंजन गोगोई को उच्च सदन के लिए नामित किया गया है। शपथ लेने से पहले ही उनका नाम वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बाद में राज्यसभा सचिवालय के ध्यान में लाए जाने पर इस गलती को सुधार लिया गया है।”

Some goofup in RajyaSabha. Former CJI Ranjan Gogoi recently got nominated for the upper house. However before he could take oath, his name got reflected on the website. This mistake was rectified when brought to the notice of RajyaSabha Secretariat. pic.twitter.com/SKg99d4TmZ

