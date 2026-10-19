भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को लेह में जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट की लद्दाख बेंच का उद्घाटन किया। यह बेंच 21 अक्टूबर से काम करना शुरू कर देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 अगस्त को एक नियम जारी कर लेह में एक अलग हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की अनुमति दी थी।

अपने उद्घाटन भाषण में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, “आज हाई कोर्ट खुद पहाड़ों के दर्रों को पार करके लद्दाख तक पहुंच गया है, जबकि पहले लद्दाख के लोगों को हाई कोर्ट तक पहुंचने के लिए इन दर्रों को पार करना पड़ता था।” उन्होंने कहा, “यह बेंच ‘न्याय तक पहुंच’ के सिद्धांत के तहत आप तक पहुंची है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।”

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में इस बेंच के सामने सुनवाई के लिए 75 मामलों की पहचान की गई है। यह बेंच हफ्ते में दो दिन काम करेगी। न्यायाधीश बारी-बारी से बैठेंगे और 21 अक्टूबर को बैठने वाली पहली बेंच में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति संजय परिहार शामिल होंगे।

उद्घाटन समारोह में कौन-कौन मौजूद था?

उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदेश, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरुण पल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी, भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मौजूद थे।

देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित बेंच

सीजेआई ने बताया कि 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण लद्दाख की यह बेंच देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित बेंच बन गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने घोषणा की कि जब नई बेंच के सामने पेश होने वाले वकीलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, तब सुप्रीम कोर्ट लद्दाख के सभी मामलों की सुनवाई एक ही दिन तय कर देगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से लद्दाख के लोगों को अपने मामलों की पैरवी के लिए नई दिल्ली तक की यात्रा करने में लगने वाले समय और खर्च से राहत मिलेगी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अलग बेंच लद्दाख की नई पीढ़ी को कानूनी पेशे (वकालत) को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर ‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट’ कर दिया गया था।

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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कानून के छात्रों को ईमानदारी के रास्ते पर लगातार चलते रहने और शॉर्टकट अपनाने से बचने की सलाह दी है। सीजेआई सूर्यकांत शनिवार को बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के 34वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…