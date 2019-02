पश्चिम बंगाल में शुरू हुई सीबीआई और कोलकाता पुलिस की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। मामले पर सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय ने याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि, ”अगर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर दूर से भी सबूत मिटाने की सोच रहे हैं तो आप इस कोर्ट के सामने सबूत पेश करें। अगर ऐसा है तो हम उन पर इतना भारी पड़ जाएंगे कि वह पछताएंगे।’ हालांकि इसके बाद इस मामले की सुनवाई सीजेआई ने कल तक के लिए टाल दी।

Hearing on CBI plea in SC: CJI Gogoi says, “If Kolkata Police Commissioner even remotely thinks of destroying evidence, bring the material before this Court. We will come down so heavily on him that he will regret.” #WestBengal pic.twitter.com/4VRhH7b4Ff

— ANI (@ANI) February 4, 2019