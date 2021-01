किसान आंदोलन को बैन संगठन भी पहुंचा रहे मदद?- CJI ने पूछा तो AG ने दिया ये जवाब

कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से जानना चाहा कि विरोध प्रदर्शन में एक प्रतिबंधित संगठन भी है, जो आंदोलनकारियों की मदद कर रहा है। क्या वे उसे स्वीकार करते हैं या नहीं? इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में खालिस्तानियों ने घुसपैठ कर ली है। वे आंदोलनकारी किसानों के बीच में बैठकर उनकी मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास इसको लेकर एक आवेदन आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि यदि किसान आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन ने घुसपैठ की है और हमारे पास इसको लेकर किसी ने आरोप भी लगाया तो आपको इसकी पुष्टि करनी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को बुधवार तक इस पर एक हलफनामा फाइल करने का निर्देश दिया है।

Farm laws: There is an application before us which says that there is a banned organisation which is helping this protest. Can the Attorney General accept or deny it?, says CJI

Attorney General KK Venugopal says we have said that Khalistanis have infiltrated into the protests. pic.twitter.com/PXouIa7yfm

