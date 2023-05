CJI DY Chandrachud को शुक्रिया, अब कई अफसरों का करेंगे ट्रांसफर, सरकार बनेगी जवाबदेह: केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम डीवाई चंद्रचूड़ और बाकी सभी जजों को इस फैसले के लिए शुक्रिया कहते हैं। मैं तो दिल्ली की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने CJI DY Chandrachud को शुक्रिया बोला

अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। ऐसी जीत जिसमें कई अधिकार अब दिल्ली सरकार की झोली में आ गए हैं। ऐसे में अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णायक फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को शुक्रिया कहा है और बताया है कि अब आने वाले दिनों में कई चीजें बदलने वाली हैं। केजरीवाल ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम डीवाई चंद्रचूड़ और बाकी सभी जजों को इस फैसले के लिए शुक्रिया कहते हैं। मैं तो दिल्ली की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं। आज के फैसले के बाद और ज्यादा काम किया जाएगा और सरकार भी जवाबदेह बनेगी। कई सरकारी कर्मचारी और ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया जाएगा। पुराने प्रशासन की वजह से तो जल बोर्ड की पेयमेंट तक रुक गई थी और मोहल्ला क्लिनिक बनाने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। Also Read दिल्ली सरकार का अफसरों पर होगा कंट्रोल, 3 चीजों को छोड़ LG को मानने होंगे सभी फैसले, जानिये CJI चंद्रचूड़ ने क्यों दिया ऐसा जजमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब क्योंकि सर्विसेज का विभाग उनके पास आ गया है, ऐसे में कई और नई नौकरियां क्रिएट की जा सकेंगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो भी अफसर भ्रष्टाचार करेगा तो विजिलेंस द्वारा अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या बताया? सीएम ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि अब उनकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि उन्हें उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पावर भी दे दी गई है। सीएम ने जानकारी दी कि पहले मोहल्ला क्लिनिक को बजट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब अमल किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जमीन, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बाकी सभी सभी मामलों में एलजी (उप राज्यपाल) दिल्ली सरकार का आदेश मानने को बाध्य होंगे। संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का प्रशासनिक अफसरों पर कंट्रोल होना चाहिए। यदि एक चुनी गई सरकार को प्रशासनिक अफसरों को कंट्रोल करने और उन्हें जिम्मेदार ठहराने का अधिकार नहीं होगा तो विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेही का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब इस फैसले को ही दिल्ली सरकार अपनी बड़ी जीत बता रही है।

