Caste Based Survey : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, CJI DY Chandrachud सुनवाई के लिए सहमत

Caste Based Survey : सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बिहार में हो रही जाति आधारित जनगणना को चुनौती देते हुए कहा गया है कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है।

बिहार (Bihar) में जाति आधारित जनगणना (Caste Census) के खिलाफ यह याचिका नालंदा के रहने वाले अखिलेश कुमार ने दायर की है। (Express Photo)

