सीवीसी द्वारा मांगी गई रिपोर्ट पर सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के जवाब का कुछ अंश लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सीजेआई ने आलोक वर्मा के वकील को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई गोगोई ने कहा, “कल हमने उम्मीद जताई थी कि यह इसकी गोपनियता बनी रहेगी, लेकिन कुछ कारणो की वजह से यह लीक हो गई। हम सीबीआई की गरिमा बनाए रखने के लिए आलोक वर्मा का जवाब गोपनीय रखना चाहते थे।” सीजेआई ने सीबीआई डीआईजी द्वारा लगाए गए आरोपों को इंगित करते हुए कहा, “कोर्ट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जहां कोई कुछ भी कहे। हम इसे सही करेंगे।” दरअसल, इस रिपोर्ट की कुछ बातें मीडिया तक पहुंच गई थी।

‘Court is not a platform for anyone to say anything. We will set it right,’ CJI Gogoi says while pointing out allegations levelled by CBI DIG Manish Kumar Sinha. https://t.co/b0j76Mpr5M

— ANI (@ANI) November 20, 2018