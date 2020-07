कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच ट्विटर वार छिड़ गया है। प्रियंका गांधी को दिल्ली में अलॉट किए गए सरकारी बंगले को खाली करने के आदेश को लेकर दोनों को बीच ट्विटर वॉर हुआ। हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता का उनके पास फोन आया था जबकि प्रियंका गांधी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

दरअसल, प्रियंका गांधी ने एक खबर का खंडन करते हुए ट्वीट किया है कि यह फेक न्यूज है , मैंने सरकार से बंगला खाली ना करने को लेकर कोई गुजारिश नहीं की थी। बंगला खाली करने को लेकर मुझे एक जुलाई को पत्र मिला था। मैं एक अगस्त तक बंगला खाली कर दूंगी। जबकि खबर में कहा गया था कि प्रियंका ने सरकारी बंगले में कुछ समय तक और रहने की इजाजत मांगी है।

Facts speak for themselves!

A powerful Congress leader with much clout in the Party called me on 4 July 2020 at 12:05 pm to request that 35, Lodhi Estate be allotted to another INC MP so that Priyanka Vadra can stay on.

Let’s not sensationalise everything please. https://t.co/n1RQr6SGm6

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) July 14, 2020