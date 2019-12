नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में डिब्रूगढ़ के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि यह बिल सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। इसके पक्ष में 311 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 80 वोट डाले गए।

Assam: Locals stage a protest in Dibrugarh against #CitizenshipAmendmentBill. The Bill was passed in Lok Sabha yesterday. pic.twitter.com/4FlzRJk6U9