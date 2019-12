CAB को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, IUML के चार सांसदों ने नागरिकता संशोधन बिल खारिज करने की दी अर्जी

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के चार ससदों ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन बिल को खारिज करने की अर्जी लगाई है। आईयूएमएल द्वारा दाखिल की गई याचिका में बिल को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये बिल धर्म के आधार पर वर्गीकरण करता है और इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। याचिका में कैब पर अतंरिम रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि केंद्र को आदेश दिया जाए कि इस मामले में आगे की कार्रवाई ना करे।

Senior Advocate Kapil Sibal to represent Indian Union Muslim League (IUML) in Supreme Court. IUML in its petition pleaded the SC to declare #CitizenshipAmendmentBill2019 as illegal and void. https://t.co/xB3VbwSHCR

— ANI (@ANI) December 12, 2019