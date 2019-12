भारत क्यों है हिंदू राष्ट्र? बीजेपी सांसद रवि किशन ने बताई वजह

भारतीय जनता पार्टी से सांसद वह अभिनेता रवि किशन यूं तो अपनी अदाकरी के लिए जाने जाते हैं लेकिन फिलहाल वह अपने बयान के चलते सुर्खियों में हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान रवि किशन ने कहा कि भारत देश में हिंदूओं की आबादी 100 करोड़ है तो जाहिर है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। विश्व में कई सारी मुस्लिम और ईसाई देश हैं। इसलिए यह आश्चर्यजनक है कि हमारे पास अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए ‘भारत’ नाम का एक देश है।रवि किशन का यह बयान नागरिकता संशोधन बिल को लेकर आया है।

दरअसल, नागरिकता संसोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह बिल 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन तब इस बिल को संसद की संयुक्ति समिति के पास भेजा गया था। लोकसभा ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी थी लेकिन राज्यसभा में बिल अटक गया। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद बिल भी पेश नहीं हो पाया था। अब दोबारा से यह बिल संसद में लाया जा रहा है।

#Breaking | Controversial remark by BJP MP @ravikishann.

‘No problem if India is a Hindu Rashtra,’ says Ravi Kishan.

TIMES NOW’s Aditi & Arindam with details. Listen in. pic.twitter.com/GUSiq3ROD6

— TIMES NOW (@TimesNow) December 4, 2019