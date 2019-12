संसद ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

राज्यसभा ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया। सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।

इससेे पहले इस बिल को लेकर राज्यसभा में चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला देते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया।

Statement of Former PM Manmohan singh on #CAB on 18December 2003 pic.twitter.com/I6kF1GlMaB

— नवीन (@13Naveenrai) December 11, 2019