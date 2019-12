देशभर में संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर प्रदर्शन और बवाल की घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में तिरंगा लिए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो का काफी शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में प्रदर्शनकरी रहे लोग एकत्रित हुए हैं और हाथों में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गा रहे हैं।

Modi, please identify these protestors by their clothes and jail them for singing the national anthempic.twitter.com/BlYqAZ1Y1L

— Srivatsa (@srivatsayb) December 21, 2019