Citizenship Amendment Act (CAA) पर हुई हिंसा में तोड़फोड़, पथराव और आगजनी के चलते दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) और फिर सीलमपुर इलाके में काफी नुकसान हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टी में इसी नुकसान को लेकर मंगलवार को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कहा है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, उसे देखते ही गोली मार दी जाए।

दरअसल, मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में अचानक हिंसा भड़क उठी थी। उपद्रवियों ने बसों पर पथराव कर दिया था। इससे पहले, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विवि वाले इलाके में छात्रों के प्रदर्शन ने जबरदस्त हिंसा का रूप ले लिया था।

इसी मसले पर मंगलवार को जब पत्रकारों ने तोड़-फोड़ के दौरान संपत्तियों के नुकसान को लेकर केंद्रीय मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया- मैं जिला प्रशासन और रेल अधिकारियों को सख्त निर्देश देता हूं कि अगर कोई रेलवे समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, तो उसे वहीं पर गोली मार दी जाए।

#WATCH Union Min of State of Railways, Suresh Angadi speaks on damage to properties. Says "…I strictly warn concerned dist admn&railway authorities, if anybody destroys public property, including railway, I direct as a Minister, shoot them at sight…" #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/VeUpZY7AjX

