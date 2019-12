Citizenship Act Protest Violence in UP: नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर शुक्रवार (20 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश में जारी विरोध प्रदर्शन फिर से हिंसक हो गया। यहां गोरखपुर, कानपुर, मुजफ्फरपुर और फिरोजाबाद समेत कई जगहों पर उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी की। जिसके बाद यूपी पुलिस को हालात पर नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पत्थरबाजी के साथ पुलिस से झड़प की खबरें भी आईं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शकारी जमकर पथराव कर रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में धारा 144 लगाई दी गई और इंटनेट सेवा भी रोक दी गई है।

गोरखपुर में बवाल: सीएम योगी के क्षेत्र में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिसकर्मियों बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक-दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके गए। इस बीच गोरखपुर के एसएसपी सुनील गुप्ता ने बताया कि इलाके में धारा 144 लागू है और किसी को भी धरना प्रदर्शन या विरोध रैली की अनुमति नहीं है। लोगों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। फिलहाल हिंसक प्रदर्शन के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है।

