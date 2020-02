केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने बुधवार (12 फरवरी) को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 45 लाख रुपये की विदेशी करंसी के साथ एक शख्स को पकड़ लिया। शख्स का नाम मुराद अली है और वह दुबई जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ने जा रहा था। खास बात यह है कि आरोपी के पास से कुल 508 करंसी नोट मिले हैं और इन्हें वह मूंगफली और खाने-पीने की अन्य चीजों के जरिए तस्करी कर रहा था।

सीआईएसएफ ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी ने किस तरह से मूंगफली, बिस्कुट और अन्य चीजों के अंदर इतनी भारी मात्रा में नोटों को छिपाया हुआ था। अधिकारियों ने शख्स के पास मौजूद सभी खाद्य वस्तुतों की जांच की। दरअसल मुराद अली के ‘संदेहजनक’ रवैया की वजह से सीआईएसएफ जवानों की नजर उसपर गई और जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो इन करंसी नोट का पता चला। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

सीआईएसएफ ने तलाशी के दौरान अलग-अलग देशों की करंसी बरामद की है। इसमें साऊदी रियाल, कतर रियाल, कुवैत दिनार, ओमानी रियाल और यूरो करंसी शामिल है। इस पूरे मामले पर सीआईएसएफ के प्रवक्ता असिस्टेंट इंस्पेकटर जनरल हरेंद्र सिंह ने कहा है कि यात्री की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में करंसी नोट बरामद हुए हैं।’

Vigilant #CISF personnel apprehended a passenger namely Mr Murad Alam carrying high volume of foreign currency worth approx. INR 45 lakh concealed in peanuts, biscuit packets & other eatable items kept inside his baggage @ IGI Airport, Delhi. Passenger was handed over to customs. pic.twitter.com/AJgO6x4WjN

— CISF (@CISFHQrs) February 12, 2020