CISF, CPR, IGI Airport: देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कांस्टेबलों ने उस वक्त सबका ध्यान अपनी और आकर्षित किया जब उन्होंने कार्डियो-पल्मोनरी रिससिटैशन (CPR) देकर एक यात्री की जान बचाई। बताया जा रहा है कि मंगलवार को एयरपोर्ट पर एक यात्री अचानक बेहोश हो गया था, जिसके बाद फ़ौरन CISF के जवानों ने सूझबूझ का परिचय देते होते हुए यात्री को संभाला। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है।

क्या है मामला: बताया जा रहा है कि मंगलवार (1 जनवरी) को अशोक महाजन नाम के शख्स उदयपुर की यात्रा पर निकले थे, लेकिन इस बीच IGI एयरपोर्ट पर ही वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। इस दौरान मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया, हालांकि CISF के दो जवान मधुसूदन और मनोज कुमार फ़ौरन महाजन के पास गए और उन्हें CPR देना शुरू कर दिया। सीपीआर देने के कुछ देर बाद यात्री को होश आया और इस तरह दोनों जवानों की वजह से उनकी जान बचाई जा सकी।

Prompt response of #CISF personnel saved the life of a passenger namely Mr. Ashok Mahajan who got unconscious & fell down @ Delhi Airport. #CISF personnel Ct/GD Madhusudan & Ct/GD Manoj rushed to unconscious passenger & immediately gave CPR to him. pic.twitter.com/bszCPSgmDA

— CISF (@CISFHQrs) January 2, 2020