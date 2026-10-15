कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पंजाब में नशे की समस्या और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में चिट्टा (एक तरह का नशीला पदार्थ) लोगों के घरों तक पिज्जा और कोका-कोला से भी तेजी से पहुंच रहा है। पायलट ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में नशा लोगों तक कैसे पहुंच रहा है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पंजाब के प्रभारी कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने PTI वीडियो को दिए इंटरव्यू में कहा कि राज्य में चिट्टे और दूसरे नशीले पदार्थों की सप्लाई लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने बीजेपी के पंजाब को नशामुक्त बनाने के वादे पर भी सवाल उठाए। पायलट ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त किए जाने का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से भी सवाल किए।

माफिया नेटवर्क पर भी उठाए सवाल

पायलट का आरोप है कि सीमा से लगे इलाकों से गांवों और मोहल्लों तक नशीले पदार्थों का पहुंचना बिना किसी मजबूत नेटवर्क की मिलीभगत के संभव नहीं है। उन्होंने पुलिस, प्रशासन और नेताओं के बीच कथित तौर पर सक्रिय माफिया नेटवर्क पर भी सवाल उठाए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने के तीन महीने के भीतर पंजाब से नशे की समस्या खत्म करने का वादा किया था, लेकिन उनके मुताबिक यह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की लत और नशामुक्ति केंद्रों की प्रभावशीलता पर भी चिंता जताई।

पंजाब में गैंगस्टर और कानून-व्यवस्था पर भी घेरा

सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर गैंगस्टरों की गतिविधियों को रोकने और पुलिस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले और गोलीबारी जैसी घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। पायलट ने राज्य में आतंकवाद के दौर का जिक्र करते हुए मौजूदा हालात पर सवाल उठाए।

पायलट के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक, अप्रैल 2022 से नवंबर 2025 के बीच पंजाब पुलिस और गैंगस्टरों के बीच 324 मुठभेड़ हुईं। वहीं, सितंबर 2024 के बाद से राज्य में 30 से अधिक ग्रेनेड हमलों और धमाकों की घटनाएं सामने आने का दावा किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि 2025 के अंत तक 400 से अधिक गैंगस्टर मॉड्यूल सक्रिय थे और विदेश में बैठे करीब 40 गैंगस्टर पंजाब में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे।

AAP नेताओं की हत्याओं का भी किया जिक्र

पायलट ने पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तरनतारन के दो AAP सरपंचों की शादी समारोहों में हुई हत्याओं और जालंधर में AAP नेता लकी ओबेरॉय की हत्या का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में गैंगस्टर कल्चर बढ़ने से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है और नशे की समस्या को भी बढ़ावा मिल रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन विज्ञापनों और राजनीतिक दावों के बजाय अपराध और नशे से जुड़े आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए।

पंजाब चुनाव से पहले नशा और कानून-व्यवस्था बनेंगे बड़े मुद्दे

पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था राजनीतिक बहस के अहम मुद्दे बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी जहां सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी भी चुनावी मुकाबले में उतरेंगे।

वहीं, भगवंत मान सरकार विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज करती रही है। ऐसे में चुनाव से पहले पंजाब में नशे की सप्लाई, गैंगस्टर हिंसा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होने की संभावना है।

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राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय तक खींचतान देखने को मिली थी। अब कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद के वादे से जुड़े सवाल पर अपनी बात रखी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।