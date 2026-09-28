केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति (रामविलास) पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने दिल्ली में सोमवार को चुनाव आयोग के बिंदुवार सफाई पर संतुष्टि जाहिर की और कहा कि यकीनन हमें चिताएं थी, और मैंने हमेशा जनता की चिंताओं को प्राथमिकता देने का काम किया।

लोक जनशक्ति (रामविलास) पार्टी के प्रमुख ने कहा, “कल जिस तरह आयोग की ओर से हर एक विषय पर सफाई पेश की गई तो मैं संतुष्ट हूं। वहीं, विपक्ष बार-बार भ्रम फैलाता है।”

विपक्ष सेलेक्टिव क्रिटिज्म करता है- चिराग पासवान

चिराग पासवान ने आगे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, “उनको (विपक्ष) वो राज्य तो जरूर दिखते हैं, जहां पर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनीं। लेकिन, क्या इनको वह राज्य नहीं दिखते जहां इनकी सरकारें बनीं। अगर कर्नाटक में इनकी सरकार बनीं तो वह कैसे बनीं, अगर आपको (विपक्ष) प्रक्रिया पर ही विश्वास नहीं है। केरल में आपकी सरकार कैसे बनी, हिमाचल में आपकी सरकार कैसे चल रही है।”

#WATCH | ECI Controversy | Delhi: Union Minister Chirag Paswan says, "We certainly had concerns as well, and I have always prioritized the concerns of the public. I am satisfied with the way the Election Commission responded yesterday, addressing every single issue we had raised… pic.twitter.com/liaJUBgi8P — ANI (@ANI) September 28, 2026

उन्होंने आगे कहा, “एक ही पक्ष एक जगह गलत हो जाता है और एक जगह सही हो जाता है। ये सेलेक्टिव क्रिटिज्म (चुनिंदा आलोचना) करते हैं, सवाल उठाने हैं तो उठाइए न।”

प्रियंका की जीत पर भी किया सवाल

चिराग पासवान ने प्रियंका गांधी के जीतने पर सवाल उठाते हुए कहा, “आप पूछिए प्रियंका जी जीती न, कैसे जीतीं। अगर एसआईआर इतना बड़ा ही मुद्दा था तो कैसे ये लोग वहां से चुनाव जीत रहे हैं। विपक्ष जहां जीतता है वहां खामोश रहता है।”

पहले चिराग ने भी जताई थी चिंता

इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद एसआईआर और फॉर्म 6 पर सवाल उठने शुरू हुए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था, अगर लोगों का चुनाव प्रणाली से भरोसा उठ रहा तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है और ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को और अधिक मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल जो कह रहे हैं उस पर उन्हें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन, चुनाव आयोग को लोगों के मन में गलतफहमी दूर करनी चाहिए।

यह भी पढ़ें: SIR पर चुनाव आयोग से सफाई की मांग, चिराग के बाद BJP के साथियों ने भी उठाए सवाल

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग में कथित मतभेदों की खबरों के बीच बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने कहा कि चुनाव आयोग को उठ रहे सवालों और लोगों के मन में पैदा हो रहे संदेह को दूर करना चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें