कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान एक छात्रा के पिता से मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में नाम सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुद दिल्ली पुलिस का रुख किया है। उन्होंने कथित तौर पर आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने पूरे मामले को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज ने पॉडकास्ट में खुलेआम मारपीट की बात कबूल की और इस दौरान कई नेताओं के साथ उनके नाम का भी इस्तेमाल किया। चिराग ने साफ कहा कि अगर ऐसी स्वीकारोक्ति के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे देश और जनता के सामने गलत उदाहरण जाएगा।
‘मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया’
चिराग पासवान ने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज ने कई राजनेताओं के नाम के साथ उनके नाम का भी गलत इस्तेमाल किया है। इसी वजह से उन्होंने उसके खिलाफ अधिकृत शिकायत दी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का खुलेआम यह स्वीकार करना कि उसने किसी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी जान भी जा सकती थी, बेहद गंभीर बात है।
‘स्वतंत्र भारद्वाज को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता’
स्वतंत्र भारद्वाज के साथ चिराग पासवान की तस्वीर वायरल होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर चिराग ने सफाई दी कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी राजनेता से मिल सकता है और अपनी बात रख सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राजनेता उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर जानता हो।
चिराग ने स्पष्ट किया कि वह स्वतंत्र भारद्वाज को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते और न ही उनका उससे कोई व्यक्तिगत संबंध है। उन्होंने कहा कि तस्वीर के आधार पर किसी व्यक्ति से संबंध होने का दावा करना सही नहीं है।
नीशू आजाद के परिवार के साथ खड़े होने का दावा
चिराग पासवान ने छात्रा नीशू आजाद के पिता संजय कुमार और उनके परिवार के प्रति भी समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और वह खुद परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि उन पर और उनकी पार्टी पर यह आरोप लगाया गया था कि उनके कहने पर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब वह यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए और कानून का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई हो।
पॉडकास्ट में स्वतंत्र ने किया था मारपीट का दावा
दरअसल, एक पॉडकास्ट में स्वतंत्र भारद्वाज ने कथित तौर पर CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान नीशू आजाद के पिता संजय कुमार आजाद के साथ मारपीट करने की बात कही थी। उसने दावा किया था कि उसने उनके सिर पर हमला किया था और इस मामले में गंभीर धाराएं लग सकती थीं।
इसी बातचीत में स्वतंत्र भारद्वाज ने कपिल मिश्रा, चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं का नाम लेते हुए उन्हें अपना ‘बड़ा भाई’ बताया था। उसने दावा किया था कि इन नेताओं का समर्थन उसके साथ है। इन्हीं दावों के बाद चिराग पासवान ने उससे किसी भी व्यक्तिगत संबंध से इनकार करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
दिल्ली में प्रदर्शन के बाद पुलिस की कार्रवाई
मामले को लेकर शुक्रवार को CJP के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। संसद भवन थाने के बाहर भी हंगामा हुआ। इसके बाद पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की और मामले में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। बाद में दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया। अब पुलिस मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
चिराग पासवान ने साफ किया है कि मामले में कानून के मुताबिक निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून का मजाक उड़ाने की छूट नहीं दी जा सकती और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ उचित दंड मिलना चाहिए।
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में कथित हमले के आरोपी और खुद को ‘इन्फ्लुएंसर’ बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को शुक्रवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।